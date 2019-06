Wandelkonzert der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) beim Rheingau Musik Festival

Frankfurt am Main (ots) - Es ist bereits eine schöne Traditiongeworden, dass Studierende der HfMDK die Möglichkeit erhalten, beimrenommierten Musikfestival im Rheingau zu konzertieren. In denletzten Jahren wurden Opernproduktionen, Wandelkonzerte sowie großeChor- und Symphoniekonzerte aufgeführt - das Ganze dank der Förderungdurch die Deutsche Bank Stiftung."Jungen Musikerinnen und Musikern einen Auftritt bei eineminternational renommierten Musikfestival zu ermöglichen ist für sieeine großartige Chance, ihr Können einem breiten Publikum zupräsentieren," so Dr. Kristina Hasenpflug, Geschäftsführerin derDeutsche Bank Stiftung.Dieses Jahr präsentieren sich am Mittwoch, den 03. Juli 2019verschiedene Ensembles der Hochschule beim Wandelkonzert im KlosterEberbach in Eltville. Das umfangreiche Programm beinhaltet u. a.Clara Schumanns Klaviertrio g-moll op. 17, Béla Bartóks Rhapsody No.1 für Violine und Klavier Sz. 87, Antonin Dvoraks Klavierquartett Nr.2 Es-Dur op. 87 sowie Bearbeitungen berühmter Musicalmelodien fürBlechbläser. Am späteren Abend bringt der Pop- und Jazzchor der HfMDKden einmaligen Kreuzgang des Klosters zum Klingen.Deutsche Bank StiftungDie Deutsche Bank Stiftung zielt mit ihren Aktivitäten auf dieEntwicklung und Stärkung von Potentialen insbesondere jungerMenschen. Sie initiiert und unterstützt Projekte, die neueErfahrungsräume eröffnen. Ebenso ermutigt sie im Bereich derExzellenzförderung vor allem den künstlerischen Nachwuchs, Neues zuwagen und professionelle Fähigkeiten auszubauen. Viele Projektetragen zur Integration bei und stärken die Chancengerechtigkeit fürBenachteiligte. Nicht zuletzt fördert die Stiftung die vielfältigeKultur in Deutschland. Weltweit engagiert sie sich mit starkenPartnern in der Katastrophenprävention.Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK)Die zentrale Aufgabe der HfMDK ist die Ausbildung der rund 900Studierenden zu professionellen und sozial verantwortlich handelndenKunstschaffenden und Lehrenden. Dies schließt die Vermittlung derKünste und die wissenschaftliche Forschung ein.Die intensive persönliche künstlerische und wissenschaftlicheBetreuung der Studierenden von 63 Professorinnen und Professorensowie 350 Lehrbeauftragten, die Verbindung von Theorie und Praxissowie vielfältige Projekte und Kooperationen kennzeichnen diebesondere Qualität der Ausbildung in den drei Fachbereichen an derHfMDK.Weitere Informationen finden Sie unter:www.deutsche-bank-stiftung.dewww.hfmdk-frankfurt.infoPressekontakt:Jean-Sébastien StengelDeutsche Bank StiftungProjektmanagerTel. 069 2475259-11E-Mail: jean-sebastien.stengel@deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuell