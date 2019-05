Wandel zum Handel / Aktueller Blue-Collar-Kompass: Fast die Hälfte der nichtakademischen Arbeitnehmer sind offen für Umschulungen - besonders gefragt: Jobs in der Handelsbranche

Berlin (ots) - Fast jeder zweite Nichtakademiker ist offen füreine berufliche Umschulung. Das ergab der aktuelleBlue-Collar-Kompass 01/2019, für den der Recruiting-SpezialistmobileJob 2.628 Arbeitnehmer mit nichtakademischen Hintergrundbefragte. Demnach können sich 48% der Befragten eine Umschulung gutvorstellen. Die attraktivsten Berufsfelder liegen aus Sicht derpotentiellen Umschüler in der Handelsbranche (von 28% der Befragtengenannt), im industrie-technischen Segment (23%) sowie imKundenservice und der Produktion (beide 17%). Immerhin auf Rang 5 derRangliste für berufliche Neuorientierung: das Pflege- undGesundheitswesen sowie das Handwerk (jeweils 16%).Marktforschungspartner der Befragung war das MaFo-Institut respondi.Eine Kluft ergibt sich indes zwischen dem Interesse an einerUmschulung und der tatsächlichen Handlungsbereitschaft. Denn von denStudienteilnehmern, die angaben offen für eine Umschulung zu sein,haben erst 30% wirklich einen solchen Veränderungsprozess durchlaufen- mit 35% ist der Anteil der Männer dabei leichtüberdurchschnittlich. Interessant: Wer eine Umschulung vollzieht,macht das in der Regel aus freien Stücken. Das jedenfalls gaben 63%der Umschüler an. Weitere 15% wurden auf Anstoß der Bundesagentur fürArbeit aktiv und nur 10% auf Initiative ihres Arbeitgebers. KeinWunder in dem Kontext: Angebote zur beruflichen Umschulung gibt esgemäß der befragten Arbeitnehmer nicht einmal in zwei von zehnUnternehmen (15%).Arbeitgeber, die umschulen sind attraktiv"Viele Arbeitgeber verpassen eine gute Recruiting-Chance, wenn siepotentielle Umschüler für die Besetzung schwer zu besetzender Stellennicht ins Auge fassen. Das gilt für bestehende Mitarbeiter genausowie für externe Kandidaten, die derzeit noch in einem anderen Berufunterwegs sind, sich aber eine Umorientierung gut vorstellen können.Wir sprechen hier von einem derzeit noch vielfach ungenutztenKandidaten-Potential, das helfen kann Mangelberufe in der Pflege, inCall Centern oder Logistik-Unternehmen zu besetzen", somobileJob-Geschäftsführer Steffen Manes. Diese Meinung wird gestütztdurch das Votum der Befragten. Denn satte 93% von ihnen würden sichverstärkt Hinweise auf mögliche Umschulungen inStellenausschreibungen wünschen. Für 95% von ihnen wäre eine solcheMöglichkeit in einem Unternehmen gar ein echter Bewerbungsgrund."Dieses Ergebnis zeigt: Wer die Tür für Kandidaten öffnet, die sichnachträglich für einen Beruf qualifizieren möchten, stärkt nicht nurseine Mitarbeitersuche, sondern auch seine Arbeitgebermarke", ergänztManes.Motiv Gehalt: Geben und NehmenDer Hauptgrund für eine Umschulung liegt in der Hoffnung auf einebesser gefüllte Lohntüte. Denn eine finanzielle Verbesserung erhoffensich 58% der Befragten. Dabei erwarten 38% der Befragten eineVerbesserung ihrer Bezüge um mindestens ein Fünftel. Um diesefinanzielle Vorstellung umzusetzen, sind Umschüler aber auch bereitselbst zu investieren. Fast zwei Drittel (65%) der Befragten würdeneinen Eigenanteil einbringen, um sich beruflich umschulen zu lassen -19% davon bis zu 500 Euro, weitere 12% gar bis zu 1.000 Euro. Weiterewichtige Gründe für eine Umorientierung: die Hoffnung auf mehrZufriedenheit im Job (46%), körperliche Gründe, aus denen der alteJob nicht mehr erfüllt werden kann (30%), sowie die Hoffnung auf mehrJobsicherheit (19%).Über die StudieFür den Blue-Collar-Kompass 01/2019 befragte dasMarktforschungsunternehmen respondi im Auftrag von mobileJob 2.628Arbeitnehmer mit nichtakademischen Hintergrund. Davon gaben 1.271Teilnehmer an, offen für eine berufliche Umschulung zu sein. Diesespezifische Personengruppe wurde im Rahmen der Studie weiter zu ihrerEinstellung hinsichtlich beruflicher Neuorientierung befragt.Befragungszeitraum war März 2019. Ziel des Blue-Collar-Kompass istes, einen analytischen Blick auf die Karriereperspektiven vonNichtakademikern zu werfen. Er erscheint quartalsweise.Pressekontakt:Sascha TheisenSTAMMPLATZ KommunikationTel. 0175/2453512E-Mail: theisen@stammplatz-kommunikation.deOriginal-Content von: mobilejob, übermittelt durch news aktuell