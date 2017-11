"Der Wandel wartet nicht, dass wir uns anpassen"* / Arbeitgeber diskutieren über flexible Arbeitszeiten

Düsseldorf (ots) - "Das aktuelle Arbeitszeitgesetz muss reformiertwerden. 9 to 5 war gestern," so begann Dr. Gerhard F. Braun,Vizepräsident der Deutschen Arbeitgeberverbände in Berlin das 3.Arbeitgeberforum zur Zukunft der Arbeit in Berlin. "Aller Wandelfunktioniert nur mit individuellen Konzepten für jeden Betrieb undeiner offenen Kultur", unterstützte Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser,Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft e. V.(ifaa).Experten aus Wissenschaft und Praxis erläuterten sämtlichenAspekte um innovative und intelligente Arbeitszeitsysteme derZukunft. Dipl. päd. Sven Hille, Fachbereichsleiter Arbeitszeit undVergütung am ifaa stellte unterschiedliche Modelle zur Arbeitszeitvor. Dr. Charlotte Sander, Fachanwältin für Arbeitsrecht von NoerrLLP erläuterte die Möglichkeiten vor dem heutigen rechtlichen Rahmen.Im Anschluss stellte Dr. Sonia Hornberger vom Institut für Arbeit undPersonalmanagement der AUDI AG ihre Studien zu den Ausprägungen derChronobiologie des Menschen und die Auswirkungen dessen auf dieSchichtarbeit, insbesondere zur Dauernachtschichtarbeit vor. "Mankann sagen, dass die sogenannten "Eulen" besser mit derDauernachtschicht zurechtkommen", so ein Ergebnis.Dr. Luitwin Mallmann, Hauptgeschäftsführer von METALL NRW und Dr.Peter Krauss-Hoffmann, Gruppenleiter "Grundsatzfragen,Politikberatung und Initiativen" diskutierten im Anschluss über dieArbeitszeitsysteme der Zukunft. Einigkeit herrschte darüber, dass dieTarifparteien das Arbeitszeitgesetz reformieren müssen. "Das ist inbeiderlei Interessen, den Unternehmen und den Beschäftigten istFlexibilität wichtig. Unternehmen brauchen sie, um unterschiedlicheAuftragslagen abzufangen, Beschäftigte brauchen sie, um Beruf undPrivatleben leichter vereinbaren zu können, " so Mallmann.Mit dem Beitrag von Carola Nolte, Managerin LabourLaw/Syndikusrechtsanwältin, der Airbus Operations GmbH wurde es nocheinmal praktisch. Sie stellt detailliert die Gestaltung derArbeitszeitkonten bei Airbus vor. "Mit diesen Modellen gewährten wirunseren Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität.", so dieSpezialistin.Am Ende stellte Dr. Ufuk Altun, wissenschaftlicher Experte am ifaadie Checkliste zur Gestaltung mobiler Arbeit vor. "Die Checklisteunterstützt vor allem kleine und mittlere Betreibe bei derOrganisation der mobilen Arbeit im Betrieb. Sie ist Basis für einindividuelles betriebliches Konzept."https://www.arbeitswissenschaft.net/downloads/checklisten/"Die Konsequenz aus allen Präsentationen zeigt, dasArbeitszeitgesetz ist veraltet. Um die WettbewerbsfähigkeitDeutschlands zu erhalten, sind individuelle Regelungen wichtig", soStowasser. "Die Arbeitgeber sind sich der Bedeutung desArbeitsschutzes bewusst. Dieser soll weiterhin gelten. DieUnternehmen möchten, dass ihre Beschäftigen dauerhaft gesund undarbeitsfähig bleiben."Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier:https://www.arbeitgeberforum-zukunft.de/ oder bei Christine Molketin(c.molketin@ifaa-mail.de). Gerne vermitteln wir auch ein Interviewmit unseren Experten.*Dr. Gerhard F. Braun, Vizepräsident der Bundesvereinigung derDeutschen Arbeitgeberverbände anlässlich des 3. Arbeitgeberforums zurZukunft der ArbeitPressekontakt:INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ARBEITSWISSENSCHAFT E. V. (IFAA)ANSPRECHPARTNERIN: Christine Molketin, Uerdinger Straße 56, 40474DüsseldorfKONTAKT: 0211 542263-26, c.molketin@ifaa-mail.de,www.arbeitswissenschaft.netOriginal-Content von: ifaa - Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V., übermittelt durch news aktuell