Wandel braucht Verlässlichkeit - Geschäftsbericht des Deutschen Bauernverbandes veröffentlicht

Berlin (ots) - (DBV) "Das Beständige in der Landwirtschaft ist derWandel." Das betonen Joachim Rukwied, Präsident des DeutschenBauernverbandes (DBV), und DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken imVorwort des DBV-Geschäftsberichtes 2018/2019, der anlässlich desDeutschen Bauerntages in Schkeuditz/Leipzig veröffentlicht wurde. "Esgibt nicht viele Wirtschaftsbereiche, die so vonVeränderungsprozessen geprägt sind wie unsere Branche. Jeder Betriebhat dies in den zurückliegenden Jahren wahrgenommen und Innovationenund Weiterentwicklung vorangetrieben, um die eigene Zukunft zusichern." Dabei gelte es, so Rukwied und Krüsken, mit denVeränderungen in den Märkten, in Politik und Gesetzgebung sowie inden gesellschaftlichen Anforderungen Schritt zu halten oder ihnenetwas voraus zu sein. Um diese Entwicklung im Sinne derBauernfamilien mitzugestalten, habe sich der DBV 2015 mit demLeitmotiv "Veränderung gestalten" auf den Weg gemacht. Ziel sei, denGegensatz zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen odergesetzgeberischen Anforderungen und der Realität der Märkte sowie denGrundsätzen einer ressourceneffizienten Landwirtschaft zuüberbrücken. Zugleich mahnen Rukwied und Krüsken: "Weiterentwicklung,Innovation und Nachhaltigkeit können ohne gute, verlässlicheRahmenbedingungen nicht gelingen." Das gelte auch für dieVeränderungen, die Klimaschutz und Wertewandel der Landwirtschaftabverlangen.Vor diesem Hintergrund widmet sich ein Schwerpunkt des neuenGeschäftsberichtes dem Thema "Landwirtschaft und Gesellschaft". Hiergeht es um die Rolle der Bauernfamilien als zentraler Teil derÖkonomie in den ländlichen Räumen und als Motor des Gemeinwesens. AlsGastautor ermutigt Kommunikationsexperte Dr. Andreas Möller, sich demgesellschaftlichen und medialen Wandel selbstbewusst zu stellen. Ineinem zweiten Schwerpunkt "mit hoher tagespolitischer Aktualität"macht der DBV deutlich, dass Biodiversität in der Agrarlandschaft nurgemeinsam mit den Landwirten funktionieren kann. Überdies zieht derDBV Bilanz seiner agrarpolitischen und berufsständischen Arbeit desJahres 2018/2019 und gibt einen Ausblick auf die Felder, die nochbeackert werden müssen.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell