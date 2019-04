Wanda Film: Kommt jetzt der Schock?

Der Kurs der Aktie Wanda Film steht am 20.04.2019, 04:11 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 26,02 CNH. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wanda Film liegt bei einem Wert von 26,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wanda Film damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wanda Film investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,58 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wanda Film-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 27,77 CNH mit dem aktuellen Kurs (26,06 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -6,16 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 22,27 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+17,02 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Wanda Film ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.