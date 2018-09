Wanchain tritt Hyperledger bei und konzentriert sich auf die Blockchain-Interoperabilität

Wanchain unterstützt jetzt das führendeOpen-Source-Blockchainprojekt der Linux Foundation.Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Wanchain (https://wanchain.org/),die weltweit führende öffentliche Blockchain, die sich aufInteroperabilität konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass siesich Hyperledger angeschlossen hat, einer Open-Source-Kollaborationzur Weiterentwicklung branchenübergreifender Blockchain-Technologien,die von der Linux Foundation gehostet werden (siehe Pressemitteilungvon Hyperledger hier (https://www.hyperledger.org/announcements/2018/09/26/hyperledger-continues-strong-momentum-with-14-new-members)). Zuden neuesten Mitgliedern, die der Community beitreten, gehören FedEx,Honeywell International Inc. und Constellation Labs. Wanchainschließt sich anderen Hyperledger-Mitgliedern wie IBM, Baidu,Accenture, Intel, Oracle und Deloitte an."Wir fühlen uns geehrt, unsere Kräfte mit denen desHyperledger-Ökosystems zu vereinen und freuen uns auf dieZusammenarbeit mit seinen geschätzten Mitgliedern bei der Entwicklungeines universellen offenen Standards für verteilteLedger-Technologien", sagte Jack Lu, Gründer und CEO von Wanchain."Unsere Leidenschaft für Cross-Chain-Lösungen resultiert aus unsererÜberzeugung, dass die Chains des ausgedehnten Blockchain-Ökosystemsin der Lage sein müssen, sich nahtlos miteinander zu verbinden und zuinteragieren, um das volle Potenzial der Blockchain auszuschöpfen.Die Hyperledger-Community teilt diese Vision, und wir freuen uns, engmit ihren Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Zielzu erreichen und die gesamte Branche voranzubringen."Als Mitglied der Hyperledger-Community wird Wanchain versuchen,die Cross-Chain-Fähigkeiten des breiteren Hyperledger-Ökosystems zuverbessern. Das Team von Wanchain wird bei der Entwicklung vonInteroperabilitätslösungen eng mit den Communities Hyperledger Quilt(https://www.hyperledger.org/projects/quilt) und Hyperledger Indy(https://www.hyperledger.org/projects/hyperledger-indy)zusammenarbeiten.Informationen zu WanchainInformationen zu Wanchain Wanchain (https://wanchain.org/) ist einBlockchain-Ökosystem, das darauf abzielt, den Chain-übergreifendenAustausch digitaler Assets zwischen Blockchains zu ermöglichen, indemes den Datenschutz und intelligente Verträge nutzt. Wanchain gabkürzlich bekannt (https://medium.com/wanchain-foundation/wanchain-3-0-bridging-bitcoin-ethereum-alpha-testnet-is-live-4fe89a6c1f05), dasses einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht hat: den Start desTests für Wanchain 3.0, der neuesten Version der Wanchain-Plattform.Die Produkteinführung von Wanchain 3.0 beinhaltet eineCross-Chain-Funktionalität mit Bitcoin, wodurch Wanchain die ersteund einzige Blockchain ist, die mit Bitcoin und Ethereuminteroperabel ist und eine sichere Mehrparteienberechnung verwendet.Weitere Informationen zur Hyperledger-Mitgliedschaft von Wanchainfinden Sie hier (https://medium.com/wanchain-foundation/wanchain-joins-hyperledger-focusing-on-blockchain-interoperability-e058ad0656a8).KontaktDan Reecer - Global Marketing Director, Wanchain - dan@wanchain.orgKelly Kimberly - PR-Kontakt bei Sard Verbinnen & Co -KKimberly@SARDVERB.com, 832.680.5120Nate Johnson - PR-Kontakt bei Sard Verbinnen & Co -NJohnson@SARDVERB.com, 310.201.2040Logo -https://mma.prnewswire.com/media/750256/Wanchain_Hyperledger_Logo.jpgOriginal-Content von: Wanchain, übermittelt durch news aktuell