Wanbangde New Building Materials: Was jetzt zu tun ist!

Für die Aktie Wanbangde New Building Materials stehen per 24.05.2019, 10:18 Uhr 9,72 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Wanbangde New Building Materials zählt zum Segment "Aluminium".

Unsere Analysten haben Wanbangde New Building Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wanbangde New Building Materials liegt bei einem Wert von 27,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 513,33) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wanbangde New Building Materials damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Wanbangde New Building Materials auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wanbangde New Building Materials weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Wanbangde New Building Materials bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Wanbangde New Building Materials liegt mit einer Dividendenrendite von 1,79 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat einen Wert von 2,66, wodurch sich eine Differenz von -0,87 Prozent zur Wanbangde New Building Materials-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.