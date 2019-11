Mountain Province Diamonds: Ist das eine Gewinn-Chance?

An der Heimatbörse Toronto notiert Mountain Province Diamonds per 01.11.2019, 21:55 Uhr bei 1.26 CAD. Mountain Province Diamonds zählt zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

Wie Mountain Province Diamonds derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Mountain Province Diamonds erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -5,65 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -37,9 Prozent im Branchenvergleich für Mountain Province Diamonds bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,65 Prozent im letzten Jahr. Mountain Province Diamonds lag 37,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Mountain Province Diamonds liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mountain Province Diamonds vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,27 CAD) könnte die Aktie damit um 57,48 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Mountain Province Diamonds-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Mountain Province Diamonds nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 0,27 Prozentpunkte (2,94 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".