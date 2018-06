'WamS': ThyssenKrupp-Deal mit Tata perfekt

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

BERLIN (dpa-AFX) - Die geplante Stahlfusion zwischen dem deutschen Hersteller Thyssenkrupp und Tata Steel ist einem Pressebericht zufolge besiegelt.



Die Verträge zur Gründung seien unterzeichnet worden, berichtete die "Welt am Sonntag" am Freitagabend unter Berufung auf ein der Zeitung vorliegendes Schreiben von ThyssenKrupp-Steel-Europe-Chef Andreas Goss an die Mitarbeiter. Dieses sei am Abend in den Werken verteilt worden. "Das ist eine gute Nachricht für den Stahl und wegweisend für unsere Zukunft", so der Manager weiter. Damit entsteht ein Unternehmen von 17 Milliarden Euro Jahresumsatz mit 48 000 Mitarbeitern./he