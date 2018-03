'WamS': Postbank-Integration in Deutsche Bank kostet jede fünfte Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

BERLIN (dpa-AFX) - Bei Integration der Postbank in die Deutschen Bank könnte in den kommenden vier Jahren nahezu jede fünfte Stelle wegfallen.



Die Zahl der Beschäftigten im Privat- und Firmenkundengeschäft beider Häuser solle von derzeit rund 30 000 um ein Fünftel verringert werden, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Umfeld der Banken. Über freiwillige Abfindungsprogramme sowie die normale Fluktuation sollen etwa 1500 Stellen pro Jahr wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Mitte 2021 ausgeschlossen. Das Institut wollte dies auf Nachfrage nicht bestätigen, dementierte es aber auch nicht.

Co-Vizevorstandschef Christian Sewing sagte dem Blatt: "Konkrete Maßnahmen zum Mitarbeiterabbau kommunizieren wir immer dann, wenn wir ein Etappenziel erreicht und es mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt haben." Es sei aber klar, dass Doppelfunktionen abgebaut würden. Genaueres werde nach der juristischen Verschmelzung beider Banken im zweiten Quartal entschieden. Auch eine Sprecherin betonte am Samstag auf Anfrage, es würden grundsätzlich keine Zahlen genannt oder kommentiert, bevor nicht ein mit den Sozialpartnern besprochenes und beschlossenes Konzept vorliege.