Walter Meier Aktie: Dividendenzahlung von 2 SFr je Aktie für dieses Jahr bekräftigt!

WM hat das erheblich größere Unternehmen Tobler Haustechnik im April übernommen, um den Großhandels- und Sanitärbereich zu stärken. Aufgrund der Übernahme setzte der Konzern im 1. Halbjahr deutlich mehr um. Die Zahlen mit dem Vorjahr zu vergleichen, macht aufgrund der Akquisition wenig Sinn. Operativ gibt WM ein gemischtes Bild ab. Das Servicegeschäft präsentierte sich solide. Das Sanierungsgeschäft hat sich stabilisiert, liefert aber keine Wachstumsimpulse. Eine Trendumkehr am Heizungsmarkt in der Schweiz ist aktuell nicht in Sicht.

CEO Kaufmann schloss eine temporäre Dividendenkürzung nicht aus

Unter anderem belastet die Unsicherheit rund um die Abstimmung zur Energiestrategie 2050. Der Umsatz ist auf Pro-forma-Basis (ohne Tobler) um 1,7% zurückgegangen. Die Integration von Tobler hat WM aufgrund hoher Einmaleffekte und Integrationskosten vorübergehend in die Verlustzone (-1,3 Mio SFr) gedrückt. Die positiven Effekte aus dem Bau des Zentrallagers wurden so zunichte gemacht. Die mittelfristigen Ziele hat WM bekräftigt. Optimistisch stimmt das Management, dass die Integrationskosten niedriger und die Synergieeffekte höher als erwartet ausfallen sollen.

Ein Gewinn von 2 SFr je Aktie wird mittelfristig anvisiert. Auf Basis dieser Prognose wurde auch die Dividendenzahlung von 2 SFr je Aktie für dieses Jahr bekräftigt. Wir sehen die Dividendenhöhe vor dem Hintergrund der momentanen Verluste, des schwachen Marktumfelds und der gestiegenen Verschuldung weiterhin kritisch. CEO Kaufmann schloss eine temporäre Dividendenkürzung allerdings nicht aus, wenn sich der Markt nicht stabilisieren wird.

