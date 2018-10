Walter-Masing-Preis: DGQ vergibt Auszeichnung für Bestleistungen im Qualitätsmanagement 2018 an zwei Wissenschaftler

Frankfurt am Main (ots) -- Mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis würdigtpersonenbezogene Spitzenleistungen- Innovative Ideen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements gesucht- Preisverleihung auf dem DGQ-Qualitätstag am 6. November inNürnbergIn diesem Jahr gibt es zwei Sieger: Die Deutsche Gesellschaft fürQualität (DGQ) vergibt den nach ihrem verstorbenen Ehrenvorsitzendenbenannten Walter-Masing-Preis in diesem Jahr an zwei Wissenschaftler.Es ist die einzige Auszeichnung für personenbezogeneSpitzenleistungen im deutschen Qualitätsmanagement. Die DGQ verleihtden mit 10.000 Euro dotierten Walter-Masing-Preis alle zwei Jahre.Der Wettbewerb zielt darauf ab, den wissenschaftlichen undunternehmerischen Nachwuchs dazu zu motivieren, neue Ideen auf demGebiet des Qualitätsmanagements zu entwickeln. Dieses Jahr teilensich Dr. Benjamin Häfner, Oberingenieur am wbk Institut fürProduktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) undChristoph Voigtmann vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachendie Auszeichnung. Zudem erhält Dr. Ina Heine, Oberingenieurin amWerkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, eine Würdigung für ihreLeistung. Die Trophäen und Urkunden erhalten die Sieger während desDGQ-Qualitätstags am 6. November 2018 in Nürnberg. Die beidenPreisträger werden auf diesem Kongress der Qualitäts-Community zudemmit Vorträgen vertreten sein.Produktion mit digitaler DNA - Qualitätsregelungsstrategien fürhochpräzise BauteileDie eine Hälfte des Preisgeldes geht an Dr. Benjamin Häfner fürseine Forschungsarbeit zum Thema "FunktionsorientierteQualitätsregelung in Cyber-Physischen Produktionssystemenhochpräziser Bauteile". Der Hintergrund seiner Arbeit: Unternehmenbefinden sich zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen der Erfüllungimmer höherer Präzisionsanforderungen und der Notwendigkeit einerkostengünstigen Produktion. Vor diesem Hintergrund bedarf esinnovativer Ansätze der operativen Qualitätsregelung in derProduktion. Dabei gilt es, die Potenziale heutigerDigitalisierungstechnologien zielgerichtet nutzbar zu machen. Hierfürhat Dr. Häfner eine generische Systematik operativerQualitätsregelungsstrategien für Hochpräzisionsbauteile definiert.Zudem hat er eine Methode entwickelt, um diese Strategien in Echtzeitund bauteilindividuell mittels eines simulations- undoptimierungsbasierten Reglers in Produktionssystemen anzuwenden.Dabei werden die Zusammenhänge von Fertigungsabweichungen vonHochpräzisionskomponenten auf die Funktionserfüllung derGesamtbaugruppe abgebildet. Dieses Wissen können die Unternehmen indie Qualitätsregelungsstrategien als "digitale DNA" integrieren.Weniger Risiko für Patienten bei minimalinvasivenOperationsverfahrenDer zweite Sieger heißt Christoph Voigtmann. Er wird ausgezeichnetfür seine Forschungsarbeit mit dem Titel "Das Risiko minimalinvasiverchirurgischer Bohrprozesse". Dabei geht es um die Risikominimierungbei Operationen. Minimalinvasive Operationsverfahren verdrängenaufgrund kürzerer Genesungszeiten und geringerer Komplikationen diekonventionellen chirurgischen Eingriffe. Um die Eingriffe durchführenund optimieren zu können, muss jedoch das Verletzungsrisiko für denPatienten vor der Operation abgeschätzt werden. Insbesondere diePositionierung der Bohrer und die Temperaturentwicklung können dazuführen, dass wichtige Nerven oder Gefäße verletzt werden. Die Planungund Absicherung der Qualität dieser automatisiert durchgeführtenBohrung ist daher eine wesentliche Herausforderung der aktuellenForschung. Die Arbeit von Voigtmann zeigt anhand eines konkretenBeispiels, welche Herausforderungen bei der Planung dieserOperationen bestehen und was alles zu einem Verletzungsrisiko für denPatienten beiträgt. Daraus wird erstmalig ein Gesamtmodell für dasPatientenrisiko abgeleitet, welches zur Zulassung und Optimierung derVerfahren genutzt werden kann.Instrument zur Erfassung von Qualitätsorientierung im mittlerenManagementFür ihre Arbeit "Qualitätsorientierung im mittleren Management -Entwicklung und Validierung eines Situational Judgement Test" erhältDr. phil. Ina Heine eine Würdigung. In ihrer Arbeit präsentiert sieden empirischen Entwicklungs- und Validierungsprozess der Heine Scalefor Managerial Quality Orientation (HSMQ), mit derQualitätsorientierung im mittleren Management messbar wird. DieEntwicklung dieses Instruments ist motiviert aus den Ergebnissenvorangegangener Forschungsarbeiten, in welchen Organisationskulturals wesentlicher Faktor für das Scheitern strategischerVeränderungsprozesse identifiziert worden ist. Die zugrundeliegendeAnnahme der Arbeit ist, dass insbesondere das mittlere ManagementEinfluss auf die vorherrschende Kultur einer Organisation hat. Eineausgeprägte Qualitätsorientierung in dieser Zielgruppe begünstigtdemnach eine starke Qualitätskultur. Unter Berücksichtigungverschiedener Methoden zur Personalauswahl und derenkriteriumsbezogener Validität ist die Methode des SituationalJudgment Tests (SJTs) als Lösungsansatz ausgewählt worden. Die HSMQund das aufgestellte Hypothesenmodell sind durch Daten aus einerempirischen Studie mit über 800 Teilnehmern überprüft worden. DieDatenanalysen zeigen signifikant positive Zusammenhänge zwischenQualitätskultur und den zwei Ergebnisgrößen "wahrgenommeneQualitätsleistung der Abteilung" und "allgemeineArbeitszufriedenheit". Zudem bestehen zwischen den Ergebnisgrößen"allgemeine Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement" sowie"wahrgenommene Qualitätsleistung der Abteilung" signifikant positiveZusammenhänge.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. 