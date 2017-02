Hamburg (ots) -Walter Kohl, ältester Sohn von Hannelore und Helmut Kohl, erhebtschwere Vorwürfe gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Für mich hatFrau Merkel einen nicht unerheblichen Anteil am Tod meiner Mutter",so Kohl in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des ZEITmagazins.Vor über 15 Jahren hat sich Hannelore Kohl das Leben genommen.Der Vorwurf betrifft die Parteispendenaffäre von 1999, AngelaMerkel war damals CDU-Generalsekretärin. Völlig überraschend und inungewöhnlicher Form - per Gastbeitrag in der FAZ - hatte sich Merkeldamals scharf vom langjährigen Partei- und Regierungschef Helmut Kohldistanziert, weil der die Herkunft illegaler Spenden an die CDU nichtpreisgab. "Als Politikprofi wusste Frau Merkel, dass sie eine Lawinelostritt, die unsere Mutter und unsere Familie schwer beschädigenwürde", sagt nun Walter Kohl. Merkel habe sich "schäbig" verhaltenund "im Machtkampf in der CDU das Leid meiner Mutter einfach alsKollateralschaden hingenommen", so Kohl. Die heutige Bundeskanzlerinhabe damals "zu keinem Zeitpunkt öffentlich gesagt: Lasst die Familieaus dem Spiel. Dabei wusste sie genau, dass meine Mutter schwer krankwar." Hannelore Kohl litt damals an einer schweren Lichtallergie. Sienahm sich 2001 das Leben.Obwohl seine Mutter mit der CDU-Affäre nichts zu tun gehabt habe,sei sie nach Merkels Distanzierung öffentlich "auf übelste Artgeschmäht, sogar als ,Spendenhure beschimpft" worden, sagt Kohl indem Gespräch. "Sie wurde zur Unperson. Für sie war das alles umsoschmerzhafter, weil sie sich sich von Angela Merkel verraten fühlte."Beide seien einmal eng befreundet gewesen: "Die beiden haben sichhäufig getroffen und viel miteinander gesprochen. Von meiner Mutterweiß ich, dass sie sich gegenseitig sehr persönliche Dinge anvertrauthaben. Es war eine Freundschaft." Hannelore Kohl habe "diesen Verratan ihrer Freundschaft nie verkraftet." Als sie "persönlich einmalSchutz gebraucht hätte, wurde sie von Frau Merkel fallengelassen",sagt Walter Kohl. Merkel habe sich danach nie wieder bei seinerMutter gemeldet.Es gehe ihm nicht darum, die Schuld seines Vaters an derSpendenaffäre zu relativieren, sagt Kohl: "Ich spreche hier nicht vonmeinem Vater, der wahrlich viel dafür getan hat, dass dieSpendenaffäre eskaliert ist." Vielmehr gehe es ihm "um etwas vielGrundsätzlicheres: das menschliche Verhalten von Angela Merkel indiesem parteiinternen Machtkampf".In dem Gespräch mit dem ZEITmagazin bezieht Kohl sich auch aufProtokolle aus dem CDU-Präsidium, die ihm einst sein Vater gezeigthabe. "Daraus geht hervor, dass Frau Merkel zu Beginn derSpendenaffäre intern sagte: Wir dürfen Helmut Kohl, von dem wir vieleJahre profitiert haben, nicht im Regen stehen lassen. Vor allemmüssen wir auch seine Familie schützen", so Walter Kohl. Daran habesich Merkel später selbst nicht mehr gehalten.Der 53-jährige, der früher als Investmentbanker in New York undals Controller für deutsche Unternehmen arbeitete, führt heutegemeinsam mit seiner Ehefrau eine Firma in der Automobilindustrie.Nachdem er vor einigen Jahren eine persönliche Lebenskrise überwundenhat, ist er heute auch als Coach tätig.Pressekontakt:Das komplette ZEITmagazin-Interview dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). DiesePresse-Vorabmeldung finden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell