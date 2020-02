Walter-Borjans warnt CDU vor Kontakten zur AfD

Köln (ots) - Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die CDU vorKontakten der Werteunion zur AfD gewarnt: "Mich besorgt die Nähe vieler in derWerteunion zu AfD-Positionen", sagt Walter-Borjans dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstagausgabe). "Sollte es auch gemeinsame Treffen oder einen systematischenAustausch von Positionen geben, wäre das völlig unakzeptabel", betonte derSPD-Vorsitzende. "Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Verstoß gegen dieVereinbarungen im Koalitionsausschuss. Das würde das Klima in der GroKo schwerbelasten", so der SPD-Politiker. Die Bundesebene müsse hier durchgreifen. "DerAusschluss einer Zusammenarbeit mit der AfD ist kein regionales Thema", sagteWalter-Borjans.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4521000OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell