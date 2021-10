Walter-Borjans bringt Mützenich als Bundestagspräsidenten ins Spiel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat für das Amt des Bundestagspräsidenten den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich ins Spiel gebracht. "Es gibt eine Reihe von geeigneten Frauen und Männern in der SPD-Fraktion, angefangen bei unserem Fraktionschef Rolf Mützenich", sagte Walter-Borjans in "Bild am Sonntag". Dass bei der Wahl von Mützenich dann mit einem Kanzler Olaf Scholz sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drei Männer an der Staatsspitze von Deutschland stehen würden, sieht Walter-Borjans nicht als ausschlaggebendes Hindernis: "Alle drei sind herausragende Persönlichkeiten, die drei Ämter hängen nicht miteinander zusammen. Wir werden damit verantwortungsvoll umgehen."

Der SPD-Vorsitzende bekräftigte den Anspruch der SPD auf das Amt des Bundestagspräsidenten und trat so Spekulationen entgegen, der Posten könne an eine andere Ampel-Fraktion abgetreten werden: "Die größte Fraktion stellt traditionell den Bundestagspräsidenten, und das sind diesmal wir. Es gibt keinerlei Anlass, daran etwas zu ändern."

Foto: über dts Nachrichtenagentur