Walt Disney vs. Mattel: Was ist der bessere Kauf?

Wenn es wahr ist, dass Kinder unsere Zukunft sind, dann dürften Walt Disney (WKN:855686) und Mattel (WKN:851704) demnächst ein großes Wörtchen mitreden können. Die Nummer 1 in Sachen Familienunterhaltung und der legendäre Spielzeughersteller sind für viele Kindheitserinnerungen verantwortlich. Allerdings sieht es für Anleger leider ganz so aus, als hätten die beiden Aktien in letzter Zeit Schwierigkeiten damit, erwachsen zu werden.

Die Aktien von Disney und Mattel hinken in letzter Zeit dem Markt hinterher. Disney ist seit Anfang 2017 um weniger als 16 % gestiegen, ein positives Ergebnis, aber eben doch weit hinter den Marktdurchschnitten zurück geblieben. Die Aktie hat jene Höchststände, die man vor drei Sommern erzielen konnte, noch nicht wieder erreicht. Die Mattel-Aktien waren eine richtiggehende Katastrophe und fielen seit Anfang letzten Jahres um mehr als 40 % (obwohl im Jahr 2018 bisher ein Anstieg von 2 % verzeichnet werden konnte). Die beiden Unternehmen sind darauf spezialisiert, Leute zum Spielen zu bewegen, aber welche dieser beiden Aktien spielt nicht mit? Also: Schauen wir doch mal nach, welche sich besser macht.

Kein fairer Wettbewerb

Mattels Abschmieren ist kein Zufall. Man verzeichnet bereits das dritte Jahr in Folge sinkende Einnahmen, und die Insolvenz von Toys R Us hatte einen großen negativen Einfluss auf die Spielzeugbranche. Mattel hat einige Spielzeugtrends schlicht verschlafen. Verbraucher wie auch Investoren haben das Unternehmen abgestraft.

Der Umsatz sank im letzten Quartal um 14 %, und während die Abverkäufe von Mattel-Produkten bei der Leichenfledderei von Toys R Us noch das eine oder andere beschönigen konnten, ist es ein wahrer Schock mitzuerleben, wie die Produktlinie „American Girl“ 32 % verlor. Die war einst der strahlende Weg ins Wachstum. Die einzigen aktuellen Lichtblicke: Barbie und Hot Wheels konnten im zweistelligen Prozentbereich wachsen, aber das zeigt nur, wie schlecht es für Mattel überall sonst läuft. Der Nettoverlust des Unternehmens hat sich mehr als vervierfacht.

Disney hält sich deutlich besser. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 ist der Umsatz um 7 % gestiegen, getragen von zweistelligen prozentualen Steigerungen bei Umsatz und Betriebsergebnis in den Segmenten Freizeitparks und Studios. Disney hat in letzter Zeit im Bereich Konsumgüter zu kämpfen gehabt. Dass man ESPN abgesägt hat, zeigt, dass man im Bereich Medien Geld sparen will. Aber insgesamt bewegt sich das Unternehmen weiterhin in die richtige Richtung.

Mattel hatte Schwierigkeiten, die Erwartungen zu erfüllen. Der Gewinn – und in letzter Zeit sollte man eher von mangelndem Gewinn sprechen – hat sich in jedem der letzten vier Quartale schlechter entwickelt als von den Analysten erwartet. Disney hingegen konnte im vergangenen Jahr jedes Quartal stets die Erwartungen der Wall Street übertreffen.

Es lässt sich hier nur schwerlich eine Lanze für Mattel brechen, auch wenn das Unternehmen nur halb so teuer ist wie Disney. Bei Mattel herrscht Chaos. Es ist im Moment nicht rentabel und man weiß nicht so recht, was da kommen soll, damit die Produkte des Unternehmens wieder auf jeder Wunschliste zu finden sind. Mag man auch die neue Sparte „Mattel Films“ als clevere Möglichkeit wahrnehmen, die Franchise durch Filme zu monetarisieren, aber auch da ist Disney unvergleichlich gut aufgestellt. Disney ist hier der bessere Kauf und man muss sagen: Die Entscheidung war nicht einmal knapp.

Rick Munarriz besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt und besitzt Aktien von Walt Disney.

