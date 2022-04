Walt Disney kann bei Disney+ mit einem neuen Format aufwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) und Disney+ leben natürlich von einem: vom Content. Glücklicherweise kann der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern auf eine starke Bibliothek blicken. Auch die beliebten Franchises eignen sich noch für weitere Auskopplungen.

Allerdings plant das Management von Walt Disney ein neues Streaming-Format. Disney+ kann dabei trotzdem auf einen Kassenschlager blicken, der sich einer hohen Beliebtheit erfreut. Nur, dass dieser Streaming-Dienst jetzt die Heimat dieses, hm, sagen wir einfach beliebten Formates ist.

Walt Disney & Disney+: Dancing with the Stars

Zugegebenermaßen tanzt der Content von Walt Disney und Disney+ mit vielen Sternchen. Allerdings ist das nicht das, worum es geht. Nein, sondern die US-Ausgabe von Dancing with the Stars wechselt nach der 30. Staffel ihren Anbieter. Zukünftig ist dieses Format bei dem US-Streaming-Dienst beheimatet.

Staffel 31 und 32 erscheinen exklusiv bei Disney+, was für den US-Konzern ein weiterer Content-Gewinn ist. Aber riskieren wir einen Blick auf das einzig Relevante: Damit wagt das Management einen Ausflug in das Live-Streamen von Fernseh-Shows. Klingt ziemlich linear, oder? Ja, ist es zugegebenermaßen auch. Aber es ist ein Experiment, das das Management bereit ist, zu gehen. Mit diesem Content-Deal dürfte der Streaming-Dienst dem klassischen Fernsehen weitere Konkurrenz machen.

Ob sich das bei Walt Disney oder bei den Verbrauchern oder selbst im gesamten Streaming-Markt durchsetzen kann, das ist eine andere Frage. Im Zweifel gilt, dass dieses Format ohne Werbung, live und mit der Möglichkeit, die jeweilige Folge erneut anzusehen, trotzdem Vorteile bietet. Das wiederum lässt mich zu einer anderen Erkenntnis kommen. Nämlich:

Der Markt ist groß!

Walt Disney und Disney+ blicken auf einen großen Streaming-Markt. Ach nee, wird so mancher sich gerade denken. Aber zuletzt hat es mit Blick auf den Gesamtmarkt die Kritik gegeben, dass es vielleicht nur eine nette Spielerei sei. Der Fernsehmarkt ist jedoch keine Spielerei und genau den adressieren die US-Streaming-Konzerne. Auch Rechte bei Sport und andere Dinge gehen immer häufiger an die Streamer. Das zeigt, dass es mehr und mehr darum geht, den klassischen TV-Anbietern Konkurrenz zu machen.

Ob Dancing with the Stars der große Wurf für Walt Disney und Disney+ ist? Ganz ehrlich: Da bin ich überfragt, was den Content in den USA angeht. Aber es sind weiterhin jede Menge Möglichkeiten für Wachstum und neuen Content vorhanden. Auch lineare Formate können relevant sein und die Qualität der Services weiter steigern. Das Management des US-amerikanischen Streaming-Konzerns ist nun jedenfalls bereit, mit einem beliebten Format dieses Experiment zu wagen.

Der Artikel Walt Disney kann bei Disney+ mit einem neuen Format aufwarten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

