Walt Disney ist mein Favorit: 3 Gründe, warum ich trotzdem Netflix-Aktien gekauft habe!

Im Streaming-Markt ist Walt Disney (WKN: 855686) mein Favorit, trotzdem habe ich jetzt Netflix-Aktien (WKN: 552484) gekauft. Die vergleichsweise günstigere Chance ist ein Grund. Mit den Anteilsscheinen, die inzwischen einen Discount von über 42 % seit dem Rekordhoch aufweisen, ist ebenfalls jetzt ein preiswerterer Kauf möglich.

Allerdings gibt es drei andere Gründe, warum die Netflix-Aktie neben Walt Disney in meinem Content-Streaming-Portfolio gelandet ist. Lass uns das heute einmal ein kleines bisschen näher betrachten.

Netflix-Aktie neben Walt Disney: Basket

Ein erster Grund, warum ich die Netflix-Aktie jetzt neben Walt Disney gekauft habe, hängt mit meinem Ansatz im Streaming-Markt zusammen. Ich bin, wie gesagt, vom Content als Wettbewerbsvorteil bei Disney+ etwas mehr überzeugt. Trotzdem hat auch der derzeitige Platzhirsch natürlich seine Vorzüge und einen First-Mover-Status.

Was sich mehr durchsetzt, das ist eine andere Frage. Ich habe mich jedoch dazu entschieden, nicht mehr auf eine Auswahl zu setzen. Nein, sondern ganz einfach von einem Basket-Ansatz von beiden Möglichkeiten im Streaming-Markt zu profitieren. Deshalb wanderte ein kleineres Paket dieser zweiten Content-Streaming-Aktie in mein Depot.

Es gibt für mehr als eine Aktie die Möglichkeit, im Streaming-Markt langfristig orientiert Fuß zu fassen. Selbst die Frage nach der Marktführerschaft ist eine, die in den Hintergrund gerückt werden sollte. Auch das ist ein Grund, neben Walt Disney auch auf die Netflix-Aktie zu setzen.

Kein Winner-Takes-It-All-Markt

Der Streaming-Markt ist für mich nämlich kein Winner-Takes-It-All-Markt. Auch das ist ein Grund, warum ich auf die Netflix-Aktie jetzt setze. Neben Walt Disney gibt es wie früher beim TV-Programm garantiert auch für andere Formate Möglichkeiten, um sich zu entfalten.

Bei all den Fragen rund um die Profitabilität, den Content, den freien Cashflow und andere Dinge können wir eines trotzdem sagen: Auch Netflix hat sich eine exponierte Wettbewerbsposition herausgearbeitet und ist im Streaming-Markt zumindest schon heute profitabel.

Wenn das Management langfristig weiterhin den Fokus auf Wachstum legt, so ist unternehmensorientiert noch viel Raum vorhanden. Auch das ist für mich ein weiterer Grund, jetzt auf die günstigere Netflix-Aktie zu setzen. Wobei Geduld definitiv ein gutes Stichwort ist.

Netflix-Aktie: Langfrist-Denken & Ökosystem

Zu guter Letzt habe ich nämlich auch in die Netflix-Aktie investiert, da das Management langfristig denkt. Gründer und CEO Reed Hastings ist zudem selbst eng mit dem finanziellen Erfolg seines Unternehmens verknüpft. Aber vor allem sieht das Management noch Potenzial, das eigene Geschäft konsequent zu erweitern.

Im Fokus steht ein größeres Ökosystem, was grundsätzlich weiteres Potenzial offenbart. So möchte man auch im Gaming-Streaming allmählich Fuß fassen, was zunächst mit kleineren Spielen rund um Stranger Things eingeläutet wird. Trotzdem kann auch das langfristig orientiert der Beginn eines größeren Streaming-Kosmos sein.

Der Basket-Ansatz, eine günstigere Bewertung, der Wachstumsmarkt selbst und das Management sowie dessen Vision: Das sind meine Gründe, warum ich jetzt neben Walt Disney die Netflix-Aktie gekauft habe. Die weiterhin viel größere Allokation liegt jedoch auf Walt Disney.

Der Artikel Walt Disney ist mein Favorit: 3 Gründe, warum ich trotzdem Netflix-Aktien gekauft habe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

