Walt Disney besitzt jetzt 196,4 Mio. Streamer: Wie viel hatte Netflix noch gleich?!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Walt Disney (WKN: 855686) und Netflix (WKN: 552484): Im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison müssen sich die beiden Streaming-Größen wieder einmal so manchen Vergleich gefallen lassen. Im Kern geht es jetzt nicht primär um Content oder andere weiche Dinge. Nein, sondern um nackte Zahlen.

Insbesondere die Abonnentenentwicklung ist entscheidend. Netflix konnte zwar mit einem soliden Wachstum auf 221,84 Mio. Abonnenten überzeugen, die Prognose für das erste Quartal enttäuschte jedoch. Walt Disney begeisterte wiederum mit insgesamt 196,4 Mio. Streamern.

Wenn wir diese Zahlen in ein Verhältnis setzen, so fällt uns auf: Walt Disney und Netflix trennen insgesamt lediglich noch 25,44 Mio. Abonnenten. Wirklich bemerkenswert, zumal der Spread im Laufe der Quartale immer kleiner wird. Allerdings braucht das natürlich weiteren Kontext.

Walt Disney vs. Netflix: Kampf um die Nr. 1 im Streaming-Markt

Walt Disney und Netflix besitzen zugegebenermaßen andere Ansätze, wenn es um das Streaming geht. Der Noch-Platzhirsch besitzt lediglich einen Namen, nämlich das gleichnamige Angebot. Hier kommt der Dienst auf die besagten 221,84 Mio. Abonnenten. Wohingegen der weltgrößte US-Medien- und Freizeitkonzern auf mehrere Dienste setzt.

Vergleichen wir zum Beispiel Disney+ mit seinen jetzt 129,8 Mio. Abonnenten mit Netflix 221,84 Mio. Streamern, so ist die Spanne weiterhin groß. Ja, sie beträgt sogar über 92 Mio. zahlende Kunden, was natürlich eine Welt ist. Aber auch hier ist der Abstand zuletzt deutlich kleiner geworden.

Walt Disney ist jedoch mehr als bloß Disney+. Durch ESPN+ mit seinen inzwischen 21,3 Mio. Abonnenten und Hulu mit insgesamt 45,3 Mio. Streamern ist die Ausgangslage beim US-Medien- und -Freizeitkonzern eben größer. Oder die besagten 196,4 Mio. Abonnenten groß. Das ist inzwischen ein Größenverhältnis, das dem Platzhirsch doch inzwischen sehr nahe kommt.

Natürlich geht es um mehr als die reinen Nutzerzahlen. Auch die Monetarisierung ist entscheidend. Doch auch hier hat Walt Disney etwas aufgeholt. Alleine Disney+ kam zuletzt auf einen durchschnittlichen monatlichen Umsatz je User von 4,41 US-Dollar. Damit zeigt sich, dass Rabatte noch eine größere Rolle spielen. Trotzdem ist der Verfolger dem Platzhirsch inzwischen dichter auf den Fersen.

Beginnt bald eine heiße Phase …?

Walt Disney und Netflix sind die zwei großen Konkurrenten im Streaming-Markt. Auch was den Content, die Preissetzungsmacht und andere Dinge angeht, dürfte sich in Zukunft eine Menge um die Vergleiche drehen. Wobei Investoren stets eines bedenken sollten: Es hat in der Vergangenheit so manchen Favoritenwechsel gegeben, je nachdem, wie sich die Quartalszahlen kurzfristig entwickelt haben.

Das, was ich im Moment sehe, ist, dass der Verfolger gemessen an den Abonnentenzahlen momentan dabei ist, aufzuholen. Beide Streaming-Konzerne wachsen weiterhin, nur dass das Wachstum bei dem jüngeren Marktakteur im Moment stärker ist.

Der Artikel Walt Disney besitzt jetzt 196,4 Mio. Streamer: Wie viel hatte Netflix noch gleich?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022