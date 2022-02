Walt Disney: Wachstumsmarkt „Storyliving“

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN: 855686) besitzt einen besonderen Wachstumsmarkt, der eine Menge Fokus einnimmt: das Streaming. Allerdings besteht das operative Geschäft aus deutlich mehr Unternehmenseinheiten. Von den Segmenten her sind Parks und Freizeitgestaltung schließlich auch ein großer Umsatzbringer.

Allerdings plant das Management von Walt Disney, mit dem Storyliving in einen neuen Markt einzudringen. Was wir uns darunter vorstellen können? Exakt darum soll es jetzt ein wenig näher gehen.

Walt Disney: Nach Storytelling kommt Storyliving

Walt Disney ist eine Größe darin, wenn es um das Erzählen von Geschichten, also ums Storytelling geht. Egal ob es in Freizeitparks ist oder eben auch in Spielfilmen oder Serien. Es gibt viele Formate, die spannende, kinderfreundliche oder einfach beliebte Geschichten mitbringen. Wobei die Freizeitparks den Erleben-Faktor natürlich bedeutend erweitert haben.

Mit dem Storyliving geht der Konzern noch einen Schritt weiter. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, errichtet der US-Konzern jetzt mit einem Immobilienpartner erste Wohnquartiere, die die Magie von Walt Disney beinhalten sollen. Geplant ist zunächst ein Ort namens Contino, der 1.900 Wohneinheiten umfassen soll und sich im südkalifornischen Rancho Mirage befinden wird. Neben Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen gibt es dort auch Möglichkeiten der Nahverpflegung. Sprich: Einen gesamten Ort, der zudem noch ideal in eine Lagune eingebettet sein soll.

Walt Disney im Immobilienmarkt? Warum denn eigentlich nicht. Mithilfe von DMB Development und der bisherigen Parkplaner erweitert man das eigene Angebot nun anstatt lediglich auf Freizeitparks auch auf Wohneinheiten. Wobei es nicht die ersten Schritte in diese Richtung sind. Im Hotelgewerbe ist der US-Konzern in Teilen bereits vertreten, in den 1990er-Jahren gab es zudem Celebration als temporäre Stadt. Das Novum ist an dieser Stelle jedoch offenbar, dass es weder eine Verknüpfung zu den Themenparks gibt noch ein Ablauflimit. Es scheint wirklich um Wohnraum in einer Walt-Disney-Stadt zu gehen.

Potenzial und Markt sind vorhanden

Walt Disney besitzt auch damit weitere Möglichkeiten, das eigene Geschäft noch bedeutend zu erweitern. Contino dürfte ein erstes Projekt sein, bei dem man sich versucht. Das Kreieren einer neuen Stadt bietet spannende Optionen. Vor allem im Hinblick auf die bereits vorhandene Kompetenz in der Raumplanung und bei Freizeitparks.

Der Immobilienmarkt könnte außerdem eine lukrative Investition an dieser Stelle hergeben. Wobei das Premium einfach ein Ort ist, der von Walt Disney geschaffen und designt wird. Und scheinbar einen Hauch von Exklusivität verströmt. Auch, weil Teile der Wohneinheiten lediglich älteren Menschen vorenthalten sind.

Im Endeffekt hängt natürlich ein Großteil der Investitionsthese noch an den Freizeitparks und am Streaming. Aber mal sehen, was aus Contino noch folgt. Interessant ist diese Schlagzeile allemal.

Der Artikel Walt Disney: Wachstumsmarkt „Storyliving“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

