Walt Disney: Top-Kino-Erfolg! Wichtig für die Investitionsthese?

Walt Disney (WKN: 855686) arbeitet im Moment an der eigenen operativen Basis. Konkret bedeutet das, dass das Management einerseits auf Wachstum setzt. Insbesondere das Streaming-Segment ist dabei häufig im Fokus. Wobei dieser Geschäftsbereich im dritten Quartal geschwächelt haben könnte.

Aber es sind auch andere Dinge im Vordergrund. Walt Disney arbeitet auch in seinen etablierten Segmenten an der eigenen Ausrichtung. Konkret sollen Freizeitparks und das Kino-Geschäft mittel- bis langfristig zur alten Stärke zurückfinden. Ob das gelingt? Möglicherweise ist der US-Konzern in einem dieser Bereiche auf einem hervorragenden Weg.

Walt Disney: Top-Kino-Erfolg!

Wie wir mit Blick auf Walt Disney jedenfalls festhalten können, feiert ein weiterer Film derzeit signifikante Erfolge. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings ist es, um genau zu sein. Übrigens eine weitere Auskopplung aus dem beliebten Marvel-Universum.

Wie Investor’s Business Daily jetzt berichtet, kann der Shang-Chi-Film starke Erfolge vorweisen. So kommt der Marvel-Streifen in den USA bereits auf einen Umsatz in Höhe von 200 Mio. US-Dollar. Am Release-Wochenende konnten wiederum 94 Mio. US-Dollar erlöst werden. Mit der erstgenannten Marke hat Shang-Chi einen Umsatzrekord in diesem Jahr aufgestellt.

Allerdings ist das für Walt Disney nicht alles, die USA sind schließlich nicht der einzige „Absatzmarkt“. Mitsamt dem Rest der Welt kann der Shang-Chi-Film inzwischen einen Umsatz in Höhe von 380 Mio. US-Dollar vorweisen. Wir können daher sagen, dass es sich hierbei um einen Erfolg handelt.

Das Kino-Geschäft ist für Walt Disney entsprechend weiterhin wichtig. Wobei in diesem Jahr beziehungsweise zum Jahresende der US-Konzern zeigt, was in ihm steckt. Neben Black Widow und Shang-Chi starten weitere Hochkaräter. Unter anderem auch noch eine Neuauflage der Westside Story und eine weitere Marvel-Produktion mit dem Namen Eternals.

Es geht auch noch um Spielfilme

Für die Investitionsthese bei der Aktie von Walt Disney sind solche Spielfilme natürlich weiterhin entscheidend. Auch, weil das Kino-Segment natürlich nicht in Gänze verschwinden dürfte. Aber auch mit Blick auf zukünftige Releases über den eigenen Streaming-Dienst, Disney+. Insbesondere das Marvel-Universum könnte mit vielen Charakteren und noch unerzählten Geschichten ein breiter Fundus an qualitativem Content sein.

Insofern können Foolishe Investoren weitere Erlöse in dieser Sparte erwarten. Wobei die relevante Frage ist, wie zukünftig potenzielle Blockbuster gelauncht werden: Klassisch im Kino oder über den eigenen Streaming-Dienst? Eigentlich einerlei: Die Chance, dass Walt Disney hiervon profitiert, ist jedenfalls für mich relativ groß.

Der Artikel Walt Disney: Top-Kino-Erfolg! Wichtig für die Investitionsthese? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021