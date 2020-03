Walt Disney & Square: Aktien, die sich nach der Coronakrise schnell wieder erholen könnten!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Das Coronavirus bestimmt derzeit nicht bloß die Geschicke der Börsen. Nein, es hat auch weitreichenden Einfluss auf unser alltägliches Leben. Viele Geschäfte sind geschlossen, ebenso wie Parks. Eigentlich sämtliche Orte, an denen sich Personen versammeln können. Ein Ansatz, der sinnvoll erscheint, um dieses gefährliche Virus einzudämmen.

Früher oder später wird jedoch auch wieder eine Phase kommen, in der die Restriktionen aufgehoben werden. Und in dieser Zeit werden sich einige Aktien signifikant erholen. Womöglich sogar besser als der breite Markt.

Lass uns im Folgenden daher einen Blick darauf werden, warum Walt Disney (WKN: 855686) und Square (WKN: A143D6) zu diesen Namen gezählt werden können. Und was hier Teil der Magie dieser Turnaround-Geschichten ist.

Walt Disney: Hunger nach Freizeitparks und Kino wächst

Eine erste Aktie, die derzeit hohe Einschränkungen zu verkraften hat, ist die von Walt Disney. Nicht bloß, dass die Freizeitparks mit einem jährlichen Umsatzanteil von zuletzt über 22 Mrd. US-Dollar geschlossen sind. Nein, auch die Kinos können derzeit keinerlei Spielfilme an den Start bringen. Somit sind es zwei Segmente des Maus-Haus, die derzeit mit signifikanten Restriktionen zu kämpfen haben, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Allerdings dürfte eines feststehen: Mit jedem Monat, in dem die Freizeitparks und Kinos geschlossen sind, wird das Verlangen nach Spielfilmen in Gesellschaft und nach Erlebnissen im Freien größer. Entsprechend dürften die Verbraucher Kinos und Parks einrennen, sobald sich die Pforten hier wieder öffnen und das Coronavirus kein Thema mehr ist.

Walt Disney dürfte dabei überproportional profitieren. Einerseits gelten die vielen Spielfilme und Franchises im Kinogeschäft als einmalig vom Content her. Das verspricht viele Kassenschlager und Einnahmen durch Lizenzgebühren. Andererseits sind die Freizeitparks von Disney aufgrund der „Magie“ des Maus-Haus und ebenjener Franchises ebenfalls sehr beliebt. Ob Jung oder Alt: Viele wollen in die fröhliche, wenngleich kostspielige Fantasiewelt von Walt Disney eintauchen. Jetzt wird das Verlangen womöglich umso größer.

In der Zwischenzeit, der Zeit der Entbehrungen, könnte jedoch das Streaming-Geschäft für zumindest etwas Kompensation bei den schlechten Nachrichten sorgen. Nach dem Europastart dürfte es jedenfalls spannend werden, wie viele Millionen Zuschauer bei Disney+ dazugekommen sind. Auch das könnte somit ein Katalysator des zukünftigen Erfolgs werden, sobald der operative Alltag hier wieder einkehrt.

Square: Bezahldienstleistungen nicht wegzudenken

Eine zweite Aktie, die gegenwärtig mit Einbußen und operativem Gegenwind zu kämpfen hat, ist die von Square. Grundsätzlich verfügt das Unternehmen zwar über ein digitales Geschäftsmodell als Bezahldienstleister. Allerdings gibt es hier einen Faktor, der bremsend wirkt: Square besitzt nämlich ein starkes Standbein an Akzeptanzstellen im Einzelhandel.

In den Zeiten, in denen viele Geschäfte geschlossen sind, werden daher womöglich die Volumina dieser Unternehmenskunden ausbleiben. Ob das digitale und E-Commerce-Geschäft die Ausfälle zu kompensieren mag, bleibt abzuwarten. Insgesamt fokussieren sich Markt und Privatanleger in der Summe jetzt jedoch häufig auf das Negative.

Das beinhaltet jedoch ebenfalls ein starkes Comeback: Der aktuelle Konsum wird schließlich häufig bloß aufgeschoben, so mancher Wunsch wartet einfach bloß. Sobald die Läden wieder öffnen, dürfte auch Square wieder ein sicheres Wachstum bei den Transaktionsvolumina vernehmen können. Der Markt der Zahlungsdienstleister ist und bleibt schließlich ein Wachstumsmarkt.

Mit seiner Cash App hat Square zudem inzwischen 24 Mio. Nutzer eingesammelt, die die digitale Bezahl-App für den Privatgebrauch nutzen und hier einfach, bequem, schnell und sicher Bargeld versenden können. Ebenfalls ein Anzeichen dafür, dass sich die Lösungen weiter etablieren und Square auf einem starken Wachstumspfad ist, zum Anfang des vorherigen Jahres lag diese Zahl nämlich noch bei 15 Mio. Nutzer.

Square ist und bleibt somit in einem Megatrend-Wachstumsmarkt aktiv und wird sein Potenzial weiter ausschöpfen können. Der Fokus auf den Einzelhandel mag jetzt bremsen, jedoch kommen auch wieder bessere Zeiten.

Die Chance nutzen!

Investoren auf der Suche nach günstigeren Chancen sollten daher schauen, welche Geschäftsmodelle weiterhin gefragt sind und jetzt bloß kurzfristige Einschränkungen erfahren. Die von Square und Walt Disney dürften dabei grundsätzlich dazugehören. Womöglich sind das daher zwei Namen, die auch du jetzt etwas näher inspizieren möchtest, solange die Bewertungen preiswerter sind.

