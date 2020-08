Walt Disney: Sogar das Streaming schwächelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Es ist weiterhin Berichtssaison und auch die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) hat jetzt frische Zahlen präsentiert. Wie erwartet sind das Quartalszahlen mit etwas Licht und sehr viel Schatten gewesen. Aber gleich mehr dazu.

Bevor es jedoch an die ausgewählten Zahlen geht, eine Anmerkung vorab: Ja, sogar Disney+ und damit die zuletzt eigentlich sehr erfolgreichen Streaming-Ambitionen des Micky-Maus-Konzerns sind etwas ins Straucheln geraten und haben ordentlich geschwächelt.

Aber was heißt das jetzt? Müssen sich Investoren um das Wachstum sorgen? Fragen über Fragen. Versuchen wir mit Blick auf das Zahlenwerk ein paar Foolishe Antworten zu finden.

Zahlen, Daten, Fakten!

Doch zunächst werfen wir einen relativ unvoreingenommenen Blick auf das frisch präsentierte Zahlenwerk: Wie wir mit Blick auf den Umsatz feststellen können, so hat Walt Disney hier einen Wert von 11,77 Mrd. US-Dollar präsentiert. Das wiederum liegt sehr deutlich unter dem Vorjahresquartal mit einem Umsatz von über 20 Mrd. US-Dollar. Allerdings ist das aufgrund der corona-bedingten Situation erwartet worden.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus den weitergeführten Geschäften lag hingegen bei einem Verlust von 2,61 US-Dollar. Auf bereinigter Basis läge der Wert hingegen bei 0,08 US-Dollar. Immerhin: Das konnte die Erwartungshaltung der Analysten sogar übertreffen und zeigt, das zweite Quartal ist zumindest keine Vollkatastrophe.

Die schwächere Umsatzentwicklung lässt sich dabei natürlich mit Blick auf die jeweiligen Geschäftsbereiche erklären: So sind im Freizeitparksegment die Umsätze um 85 % im Jahresvergleich auf lediglich noch 985 Mio. US-Dollar eingebrochen. Im Vorjahr kam der Disney-Konzern auf einen Wert von 6,57 Mrd. US-Dollar. Auch im Bereich Studio Entertainment macht sich das schwächere Filmjahr bemerkbar. Aber, immerhin, der Umsatz liegt hier bei 1,73 Mrd. US-Dollar, das entspricht einem Minus von 55 % im Jahresvergleich. Im Bereich Direct-to-Consumer kletterten die Umsätze hingegen moderat um 2 %.

Eine bittere Enttäuschung für Investoren dürfte außerdem die Entwicklung bei Disney+ gewesen sein: Nachdem der Micky-Maus-Konzern bereits zum Mai 54,5 Mio. Abonnenten einsammeln konnte, belief sich der weitere Zuwachs jetzt auf lediglich 3 Mio. Abonnenten. Sprich, zum Ende des Quartals kam Walt Disney auf 57,5 Mio. Abonnenten. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer lag dabei bei 4,62 US-Dollar. Ist das rasante Wachstum von Disney+ daher jetzt auch vorbei?

Ein sehr gemischtes Quartal, Streaming schwächelt!

Walt Disney hat in diesem Quartal daher ein wirklich sehr gemischtes Zahlenwerk präsentiert, das gilt es festzuhalten. Positiv mag die Ergebnisentwicklung gewesen sein. Neutral hingegen die Umsatzentwicklung, beziehungsweise im Rahmen. Negativ ist eindeutig das Nutzerwachstum beim Streaming in den letzten zwei Monaten des Berichtszeitraumes.

Das wiederum wirft Fragen auf: Natürlich, das Erreichen des eigenen Prognoserahmens eines Nutzerkreises zwischen 60 und 90 Mio. Abonnenten bis Ende des Jahres 2024 dürfte noch immer möglich sein. Ja, vielleicht auch das obere Ziel. Aber was ist nach der extremen ersten Wachstumsphase mit dem Disney-Streaming-Dienst passiert?

Möglicherweise einige Fehler im Management. Zugegebenermaßen ist Walt Disney etwas langsam, was das Bereitstellen neuer, attraktiver Inhalte angeht. Und das, obwohl der Fundus an altem, beliebtem Material eigentlich relativ groß sein sollte. Des Weiteren haben die Verantwortlichen erklärt, dass man den kostenlosen Testzeitraum jetzt aussetzen möchte. Ob das die richtige Entscheidung für das Marketing ist? Man darf als Foolisher Investor durchaus zweifeln.

Es ist nur ein Quartal, aber …

Im Endeffekt ist auch das bei Walt Disney natürlich nur ein Quartal. Es zeigt sich jedoch zur Unzeit beim Streaming-Dienst Disney+ eine schwächere Performance. Und das, obwohl die medialen Unterhaltungsmöglichkeiten aufgrund des Coronavirus weiterhin eher limitiert sind.

Das Management sollte sich daher durchaus hinterfragen, ob das jetzige Angebot attraktiv genug ist. Oder bestmöglich gepflegt und erweitert wird. Oder ob man nicht noch eine Schippe drauflegen kann. Lediglich drei Millionen neue Nutzer in zwei Monaten ist jedenfalls für den Micky-Maus-Konzern und seinen Flaggschiffdienst unterdurchschnittlich.

