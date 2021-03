Walt Disney: Hier reift ein neuer Streaming-Blockbuster heran!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Bei der Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) gab es zuletzt einige positive Neuigkeiten in mehreren Segmenten. Erwähnenswert ist beispielsweise, dass der wichtige Freizeitpark in Florida womöglich wieder öffnen darf. Wenn auch mit vergleichsweise geringer Kapazität, so zeigt das doch: Das Ende der COVID-19-Belastungen ist absehbar.

Aber auch in den Streaming-Diensten gibt es positive Entwicklungen. So konnte Disney+ beispielsweise die Marke von über 100 Mio. Streamern zelebrieren. Das Wachstum fußt entsprechend auf einem starken Fundament.

Zukünftig dürfte es jedoch wichtig sein, mit weiteren Blockbustern und insbesondere mit exklusiven Inhalten zu glänzen. Mit dem gewaltigen Content-Drop der Starinhalte konnte man zwar mit anderen Streaming-Diensten in etwa quantitativ gleichziehen. Das Salz in der Suppe sind jedoch die eigenen Formate. Glücklicherweise scheint sich jetzt ein weiterer Blockbuster abzuzeichnen, der viel Potenzial für Disney+ besitzen könnte.

Walt Disney: Obi-Wan-Kenobi-Format nimmt Form an

Wie jetzt berichtet wird, scheint ein potenzieller, neuer Blockbuster aus dem Star-Wars-Universum in der Mache zu sein. Dass Walt Disney dieses Franchise weiterhin monetarisieren kann, das haben wir in letzter Zeit ein ums andere Mal gesehen. Egal ob es um Ableger-Filme oder auch -Serien, beispielsweise The Mandalorian, geht, Walt Disney konnte hier qualitativ punkten.

Mit einer neuen Sendung über Obi-Wan Kenobi soll diese Erfolgsgeschichte in eine weitere Runde gehen. Die Geschichte des Jedi-Meisters soll demnach noch ausgebaut werden. Mit Ewan McGregor ist zudem der Obi-Wan Kenobi dieser Zeit gesichert. Als Schauspieler, wohlgemerkt. Die Handlung soll dabei ca. zehn Jahre nach den Erlebnissen von Star Wars Episode III passieren. Entsprechend dürfte das Alter der Schauspieler keinerlei nennenswerte Rolle spielen.

Aber auch andere starke Schauspieler konnten gesichert werden. So soll beispielsweise Hayden Christensen als Darth Vader ein weiteres Mal in seine Kult-Rolle schlüpfen. Hartgesottene Fans können sich außerdem auf Bonnie Piesse freuen. Wer kennt sie nicht in ihrer Rolle als Beru Lars?

Aber zurück zum Thema: Mit diesem Star-Wars-Format könnte Walt Disney und Disney+ ein neuer, starker Inhalt blühen. Zumal die Dreharbeiten bereits im April beginnen sollen. Allzu lange müssen wir auf dieses Format daher möglicherweise gar nicht warten.

Qualität, starke Franchises & Star-Line-Up

Walt Disney scheint bei dieser neuen Serie auf eine ganze Menge Dinge zu setzen, die überaus reizvoll sein können. Das Star-Wars-Franchise dürfte insgesamt zu den beliebtesten des Konzerns zählen. Zudem bedient der Konzern das alte Line-Up, was die Identifikation der Fans mit den Akteuren erhöhen dürfte. Oder auch das Interesse an der Serie, was bei echten Fans womöglich dazu führt, dass sie Disney+ in Erwägung ziehen. Vielleicht sogar erneut, wenn sie zwischenzeitlich gekündigt haben.

Der US-Medien- und Freizeitkonzern beruft sich daher auf das, was er kann und was ein Kassenschlager werden könnte. Bei den exklusiven Inhalten zugegebenermaßen eine ziemlich clevere Strategie. Dem Wachstum des Streaming-Segments von Walt Disney wird das mit Sicherheit nicht schaden.

The post Walt Disney: Hier reift ein neuer Streaming-Blockbuster heran! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021