Walt Disney: Hammer-Streaming-Prognose! Bis 2024 ein ganz anderer Konzern?!

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) hat zum Ende der Woche einen ordentlichen Sprint hingelegt. In einem durchweg sehr erfolgreichen Handel kletterten die Anteilsscheine bis zum Schluss um ca. 15 % auf ca. 147 Euro. Eine starke Entwicklung in einem durchwachsenen Markt. Keine Frage: Damit gehörte der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern zur Spitze der Top-Performer dieses Handelstages.

Es gab auch einen guten Grund, weshalb die Walt-Disney-Aktie so stark gestiegen ist: Das Management hat jetzt eine neue Prognose herausgegeben, wie sich die Streaming-Dienste entwickeln sollen. Kleiner Hinweis: Mit dem ursprünglichen Ziel von zwischen 60 und 90 Mio. Disney+-Streamern per Ende 2024 haben diese Zahlen wirklich nichts mehr zu tun.

Walt Disney: Bis zu 350 Mio. Streamer per Ende 2024!

Wie das Management von Walt Disney jetzt zum Wochenschluss verkündet hat, rechne man mit einem deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen. Demnach sollen die Streamer innerhalb der nächsten Jahre und bis Ende 2024 von 137 Mio. Abonnenten auf bis zu 350 Mio. Streamer klettern. Eine deutliche Wow-Prognose des Micky-Maus-Konzerns.

Aber bevor wir uns über diese starke Prognose freuen: Hat Walt Disney gerade wirklich von 137 Mio. Streamern insgesamt gesprochen? Ja, hat es! Kleiner Hinweis: Bis Ende des letzten Quartals konnte Walt Disney in allen seinen Diensten ca. 110 Mio. aktive Accounts vorweisen. Das zeigt, dass im aktuellen Quartal das Wachstum erneut besonders stark gewesen ist. Etwas, das Foolishe Investoren bei der jetzt verkündeten Prognose ebenfalls würdigen sollten.

Trotzdem ist die Messlatte von bis zu 350 Mio. aktiven Streamern wirklich fulminant. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte das Management künftig bis zu 16 Mrd. US-Dollar in neuen Content investieren. Allerdings würde ein solcher Nutzerkreis künftig ca. 40 Mrd. US-Dollar in die Kasse spülen, je nachdem, wie die internationale Zusammensetzung des Kreises ist, etwas mehr oder auch etwas weniger.

Um einen Teil dieses Wachstums und der Content-Offensive zu finanzieren, sollen die Preise für den Flaggschiff-Dienst Disney+ moderat erhöht werden. In den USA wird künftig ein US-Dollar pro Monat mehr fällig, in Europa hingegen sogar zwei Euro pro Monat. Trotzdem: Auch damit bleibt Walt Disney noch unter dem Preisangebot von Platzhirsch Netflix.

Walt Disney wird ein neuer Konzern!

Sollte Walt Disney diese ambitionierten Ziele erreichen können, so dürfte der US-Medien- und Freizeit-Konzern ein vollkommen anderes Unternehmen werden. Beziehungsweise zu einem Streaming-Konzern heranreifen, der außerdem noch über eine profitable Freizeitpark-Sparte verfügt und über die Rechte einer ganzen Menge Content besitzt. Das ist wirklich eine starke Ausgangslage.

Künftig könnte knapp mehr als die Hälfte der Umsätze durch das Streaming-Segment kommen, was diese Neuausrichtung unterstreicht. Das mindert jedoch nicht die Attraktivität der Freizeitparks, sondern zeigt einfach bloß, wie viele Möglichkeiten zum Wachsen Walt Disney im Streaming-Markt sieht.

Unter Berücksichtigung dieser Prognose könnte die aktuelle Bewertung noch vergleichsweise preiswert sein. Eben weil Walt Disney die Summe seiner Einzelteile ist, die in normaleren Jahren entweder sehr profitabel sind oder im Begriff, deutlich zu wachsen.

Jetzt noch ein Kauf …?

Foolishe Investoren fragen sich natürlich, ob die Walt-Disney-Aktie jetzt noch ein Kauf sein könnte. Ich glaube, dass sich ein näherer Blick zumindest anbietet. Mit der Vision, 350 Mio. Streamer per Ende 2024 zu erreichen, dürfte noch viel, viel Potenzial existieren. Zudem zeigt sich, dass das Streaming-Wachstum im aktuellen Quartal weitergeht. Aussichten und Prognosen scheinen daher zumindest positiv und Walt Disney besitzt noch viel Fantasie.

