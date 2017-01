Walt Disney: Die Geschäfte liefen schlechter als erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Disney hat im 4. Quartal 2016 wegen anhaltender Probleme in der TV-Sparte schlechtere Geschäfte als erwartet präsentiert. Der Umsatz sank um 2,8% auf 13,1 Mrd $. Der Gewinn kletterte zwar um 10% auf 1,8 Mrd $, lag damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen. Dabei war Disney 2016 dank Kinohits wie Star Wars oder Captain America eigentlich erfolgsverwöhnt. Doch die TV-Sparte um den kriselnden Sportsender ESPN, die über die Hälfte der Umsätze beisteuert, bereitet Schwierigkeiten.

bereits das siebte Jahr mit Rekordergebnissen in Folge

Im vergangenen Quartal gaben Umsatz und operativer Gewinn im Kabelgeschäft um 7 und 13% nach. Hauptproblem sind sinkende Werbeeinnahmen und Nutzerschwund beim Sorgenkind ESPN. Auch an seinen Themen- und Vergnügungsparks verdiente Disney zuletzt etwas weniger. Zusätzlich wurden die Quartalszahlen dadurch belastet, dass die Berichtsperi ode aufgrund des verschobenen Geschäftsjahres eine Woche weniger hatte als im Vergleichszeitraum. Deutlich geringer fiel der Gewinn trotz gestiegener Umsätze in der Filmsparte aus.

Die jüngsten Produktionen wie Pete’s Dragon und Queen of Katwe schnitten nicht so gut ab wie erhofft; zudem fielen hohe Marketingkosten an. Im gesamten Geschäftsjahr 2016 konnte Disney den Umsatz um 6% auf 55,6 Mrd $ steigern. Der Gewinn legte um 12% auf 9,4 Mrd $ zu. Es war bereits das siebte Jahr mit Rekordergebnissen in Folge. Die Eröffnung des ersten Disney-Parks in China ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Gut angelaufen ist der Star Wars Film Rogue One.

