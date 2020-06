Walt Disney & BB Biotech: 2 diversifizierte, zeitlose Aktien, die jetzt interessant sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Für Foolishe Investoren können Diversifikation und zeitlose Geschäftsmodelle zwei wertvolle Erfolgsgaranten sein. Sofern die Umsatzbasis eines Konzerns breit gestreut ist, kann das gerade in Krisenzeiten den operativen Erfolg etwas stabilisieren. Zeitlose Geschäftsmodelle sind hingegen wichtig, um möglichst langfristig von den Unternehmen, Gewinnen und Renditen partizipieren zu können.

Zwei Aktien, die Diversifikation und zeitlose Geschäftsmodelle auf sich vereinen, sind die Aktien von Walt Disney (WKN: 855686) und BB Biotech (WKN: A0NFN3). Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren zu diesen beiden Aktien wissen müssen. Beziehungsweise, wo der Clou dieser beiden Aktien genau liegt.

Walt Disney: Starke Bereiche, beliebte Ausrichtung!

Zunächst verfügt der Freizeit- und Medienkonzern Walt Disney über eine solche Ausrichtung. Bereits die beiden Worte zur Beschreibungen verdeutlichen das: Im Endeffekt fußt der operative Erfolg von Walt Disney auf einem starken Freizeitparksegment, auf einer großen und beliebten Kabelsparte, einem erfolgreichen Filmstudio und neuerdings auch auf einem erfolgreichen Streaming-Dienst. Neben weiteren kleineren Bereichen wie den Kreuzfahrten.

Insbesondere das Geschäft mit den Freizeitparks dürfte ein zeitloser Klassiker sein: Die Disneyworlds und Disney Lands rund um unseren Planeten sind schließlich bei Jung und Alt sehr beliebt. Auch aufgrund der beliebten Figuren, Themen und Franchises, die hier bedient werden. Sowie gleichzeitig ein gigantischer Umsatzbringer: Im letzten Geschäftsjahr 2019 kam Walt Disney alleine hier auf einen Umsatz in Höhe von 26 Mrd. US-Dollar, der in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus jedoch bedeutend geringer ausfallen dürfte.

Allerdings sollten Foolishe Investoren bedenken, dass es auch eine Zeit nach dem Virus gibt. Und dass die Umsätze entsprechend zurückkehren dürften. In der Zwischenzeit begeistert außerdem eine erfolgreiche und wachstumsstarke Streaming-Sparte. Hier dürfte mittel- bis langfristig ein großer Teil des Wachstums stattfinden.

Walt Disney ist daher gerade jetzt dabei, grundlegende Weichen für eine stärkere strategische Zukunft aufzustellen, mit etablierten Umsatzbringern wie den Freizeitparks und Filmstudios und neuen wachstumsstärkeren Segmenten wie den Streaming-Diensten. Ein diversifiziertes, zeitloses und gefragtes Geschäftsmodell, das Investoren womöglich gerade jetzt zu Corona-Preisen näher begutachten sollten.

BB Biotech: Investiert werden kann immer!

Eine zweite Aktie, die außerdem über ein solches zeitloses Geschäftsmodell verfügt, ist die von BB Biotech. Viele Investoren begehen bei der Einordnung des Unternehmens einen Fehler: Sie sehen den komplizierten Bereich der Biotechnologie, der durchaus schnelllebig und von Innovationen abhängig sein kann. Oder auch von Daten und Zulassungsprozessen. Allerdings ist es nicht das, was die Chance von BB Biotech skizziert.

Nein, BB Biotech ist im Endeffekt bloß mittelbar von der Schnelllebigkeit in diesem Bereich betroffen. Als Beteiligungsgesellschaft investiert das Investmentteam schließlich in spannende Kandidaten aus der Welt der Biotechnologie. Das führt wiederum zu einem diversifizierten Ansatz, der einzelne Schwankungen oder starke Neuigkeiten abfedert und langfristig zu Wertsteigerungen und Kursgewinnen führen sollte. Und auch zu Dividenden, was die schweizerische Beteiligungsgesellschaft ebenfalls so besonders werden lässt.

Das Investieren ist daher der zeitlose Ansatz hinter dem operativen Erfolg. Und solange es Geld, Kapitalmärkte und starke Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie gibt, wird BB Biotech sein operatives Geschäft aufrechterhalten können. Wobei eine Mischung aus Diversifikation und Allokation mit viel Know-how langfristig zu soliden Investitionsentscheidungen und einem begrenzten Risiko für Investoren führen sollte.

Etwas für dich dabei?

Wenn es daher um Diversifikation und zeitlose Geschäftsmodelle geht, können die Aktien von Walt Disney und BB Biotech womöglich spannende Kandidaten sein. Beim US-amerikanischen Freizeit- und Medienkonzern ist es jetzt die Ausrichtung mit einem neuen, wachstumsstarken Streaming-Segment, die besonders interessant ist. BB Biotech könnte hingegen eher ein zeitloser Klassiker sein. Vielleicht ist daher ja auch für dich etwas dabei, das du dir im Folgenden etwas näher ansehen möchtest.

The post Walt Disney & BB Biotech: 2 diversifizierte, zeitlose Aktien, die jetzt interessant sind! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $60 Call auf Walt Disney und Short July 2020 $115 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020