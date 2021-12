Walt Disney Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney weist am 22.12.2021, 01:59 Uhr einen Kurs von 146.47 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Telekommunikationsdienste" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Walt Disney auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Walt Disney sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 21 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Walt Disney aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Walt Disney. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 204,96 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 39,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 146,47 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Dividende: Walt Disney hat mit einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.8%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -1,13. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Walt Disney-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Walt Disney gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 95,56 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 291,47 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

