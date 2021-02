Walt-Disney-Aktie auf Rekordhoch: 2 Gründe, warum die Aktie ein Kauf bleiben könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) hat es also geschafft: Im Laufe dieser Woche haben die Anteilsscheine gemessen in Euro bei ca. 165 Euro ein Rekordhoch erzielt. Eine wirklich starke Performance, auch seit Jahresanfang. Zum damaligen Zeitpunkt notierten die Anteilsscheine schließlich noch bei ca. 145 Euro.

Ist die Aktie von Walt Disney denn auch jetzt noch ein Kauf? Möglicherweise schon. Ich sehe jedenfalls weiterhin zwei Gründe, weshalb diese Aktie besonders attraktiv ist. Wobei die Worte Turnaround und Wachstum eine besonders wichtige Rolle spielen.

Walt Disney: Turnaround!

Zunächst einmal sollten wir vielleicht festhalten, wie bemerkenswert das derzeitige Rekordhoch bei der Aktie von Walt Disney eigentlich ist. Immerhin gibt es operativ noch immer ein, zwei Baustellen bei dem US-amerikanischen Freizeit- und Medienkonzern. Nämlich die Freizeitparks. Sowie auch die Filmstudios.

In diesen Segmenten floriert das operative Geschäft derzeit nicht und das Management von Walt Disney ist auch nicht sonderlich optimistisch, was die kurzfristige Zukunft angeht. Demnach wird das Gesamtjahr 2021 voraussichtlich weiterhin von den Auswirkungen von COVID-19 beeinflusst sein. Das heißt: Es wird wenig Umsätze geben. Womöglich auch kein großartiges Ergebnis.

Es ist jedoch die mittelfristige Perspektive, die Mut macht: Walt Disney könnte vor einem boomenden Erfolg in den Freizeitparks stehen, sobald die Kapazitätsgrenzen wieder bei 100 % liegen dürfen. Beziehungsweise, sobald COVID-19 vorbei ist und die Infektionszahlen keine nennenswerte Rolle mehr spielen.

Das könnte zu einem Boom bei Walt Disneys Freizeitparks führen. Ja, womöglich sogar zu einem Rekordjahr. Insgesamt gilt, dass der US-Konzern hier über ein starkes, milliardenschweres und hochprofitables Segment verfügt. Sobald die Freizeitparks wieder ihre operative Stärke ausspielen können, spricht so einiges für steigende Aktienkurse.

Walt Disney: Der Grund für das Rekordhoch

Der Grund für das Rekordhoch bei der Aktie von Walt Disney ist natürlich ein anderer: Nämlich, dass das Streaming-Segment so besonders erfolgreich ist. Ein Blick auf die jüngsten Quartalszahlen ist schließlich ausreichend, um zu erkennen, dass der US-Konzern hier augenscheinlich eine Goldgrube entwickeln könnte.

Das Potenzial ist dabei mittel- bis langfristig nicht einmal ansatzweise ausgereizt. Wohl auch, weil das Management einerseits damit rechnet, in den nächsten Jahren bis zu 350 Mio. Streamer in den nächsten Jahren und über alle Dienste hinweg begrüßen zu dürfen. Aber vor allem auch, weil andererseits mittel- bis langfristig rund die Hälfte der Umsätze an das Streaming-Segment gekoppelt sein könnte.

Das heißt: Die Aktie von Walt Disney wird jetzt gerade womöglich zu einer Wachstumsaktie. Bloß, dass es eigentlich ein profitables Kerngeschäft mit Freizeitparks, Filmstudios und kleineren Unternehmenseinheiten gibt. Das macht diesen Mix so attraktiv.

Bereit für weitere Hochs!

Die Aktie von Walt Disney besitzt daher eine spannende Ausgangslage: Trotz Rekordhoch besteht eine weitere Turnaround-Option sowie eine solide Wachstumsperspektive. Das ist die Magie hinter der US-Aktie.

The post Walt-Disney-Aktie auf Rekordhoch: 2 Gründe, warum die Aktie ein Kauf bleiben könnte! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzen seine Zukunftschancen als sehr gut ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021