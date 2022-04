Walt Disney-Aktie: Wiedereröffnung in HongKong!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Finanztrends Video zu Walt Disney



mehr >

Walt Disney Co (NYSE:DIS) hat seinen Themenpark in Hongkong wiedereröffnet, der nach einer COVID-19-Wiederbelebung in der Region für drei Monate geschlossen war, aber der Status seiner Immobilien in Shanghai ist noch ungewiss. “The Magic is Back” Nach Angaben des Blogs Inside the Magic wurde Hong Kong Disneyland am 7. Januar für einen Zeitraum von zwei Wochen geschlossen, nachdem eine neue Welle… Hier weiterlesen