Walt Disney-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Während der DAX am Mittwoch etwas Schwäche zeigte, setzt der Dow Jones den positiven Wochentrend fort und steigt wieder kräftig an. Zur Stunde notiert das wichtigste Börsenbarometer der Welt mit 2,7 Prozent im Plus. Tags zuvor war die Enttäuschung noch groß, da der Dow nach anfänglichen Kursgewinnen den Handel letztlich doch etwas schwächer beenden musste. Am Mittwoch scheint die Erholung aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung