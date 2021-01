Walt Disney Aktie: Vergnügungsparks weiterhin schwer betroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney wird von der Corona-Krise besonders stark getroffen. Weltweit waren die Vergnügungsparks und Kinos geschlossen – in Kalifornien sind die Parks noch nicht wieder offen. Und auch nach dem Ende der stärksten Beschränkungen sind die Besucher noch nicht wieder in den Zahlen zurück, wie in der Vergangenheit.

So musste Disney im 4. Quartal erneut einen Umsatzeinbruch um rund 23% auf



