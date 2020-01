Walt Disney Aktie: Nächste Woche Dividendenzahlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Was für eine schöne Performance die Aktie von The Walt Disney Company (kurz „Walt Disney“) vorweisen kann. Auf Jahres-Sicht hat die Aktie in Euro gerechnet rund ein Drittel zugelegt, auf 10-Jahres-Sicht sind es in Euro gerechnet aktuell rund +488%. Wird das durch die Zahlen des operativen Geschäfts gestützt? In dem Kontext beachtenswert: Bei Walt Disney soll es am 4. Februar 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung