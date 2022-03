Walt Disney-Aktie: „Kaufen und vergessen“?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney Co (NYSE:DIS) wurde am Mittwoch in CNBC’s „Fast Money Halftime Report“ als der Call des Tages vorgestellt.

Die Analystin Jessica Reif Ehrlich von der Bank of America stufte Disney im Anschluss an den Investorentag des Unternehmens erneut mit „Buy“ und einem Kursziel von $191 ein. Die Analystin sagte, dass Disney „aus dem Park heraus schlägt. “ Ehrlich bleibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung