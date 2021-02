Walt Disney Aktie: Jim Cramer sagt: “Nicht zu spät”, um darauf zu setzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Jim Cramer sagte Montag ist es nicht zu spät “eine große Wette zu machen” auf die Wiedereröffnung Aktien. “Sie sind nicht mehr früh mit diesen Namen, aber das bedeutet nicht, dass Sie auch spät sind,” die CNBC “Mad Money” Gastgeber sagte. Zu Cramers Auswahl gehören Walt Disney Co (NYSE:DIS), MarriottInternational Inc (NASDAQ:MAR), Wynn Resorts, Limited (NASDAQ:WYNN), Southwest Airlines Co (NYSE:LUV) und Royal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



