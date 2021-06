Walt Disney-Aktie: Gut bewerteter Streaming-Gigant?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

An der Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) mögen sich weiterhin die Geister scheiden, die Ausgangslage ist jedenfalls interessant. Sowohl der Turnaround in den Freizeitparks als auch das Wachstum im Streaming-Segment könnten der Aktie mittel- bis langfristig auf die Sprünge helfen. Oder vielleicht schon kurzfristig, je nachdem, wie der Newsflow sich entwickelt.

Das hat erst kürzlich zu einer interessanten Schlagzeile geführt: Nämlich zu der, dass hinter Walt Disney ein preiswerter, aufstrebender Streaming-Akteur steckt. Lass uns diese Aussage im Folgenden mal ein wenig näher einordnen. Beziehungsweise mit Argumenten aus der besagten Schlagzeile unterfüttern.

Walt Disney: Gut bewertet …?

Die Schlagzeile, um die es geht, ist auf der US-amerikanischen Seite TipRanks veröffentlicht worden, einem Portal, in dem es einige überaus interessante Analysen zur Aktie gibt. Manchmal streitbar, aber mal ehrlich: Auf welches Portal, welchen Analysten trifft das nicht zu? Wie auch immer: Jetzt hat es jedenfalls einen interessanten Beitrag zur Aktie von Walt Disney gegeben.

Weiter im Fazit ist zwar kurzfristig auch ein Bewertungsmaß angedeutet. Dabei geht es um ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,5 für das laufende Jahr sowie ein Ergebniswachstum von voraussichtlich 25 % im laufenden Jahr. Alleine mit Blick auf diese Kennzahlen erkennen wir jedoch: Walt Disney ist auch in diesem Artikel ganz klar als Wachstumsaktie gekennzeichnet. Und als solche möglicherweise preiswert.

Das liegt nach Ansicht des Analysten und Verfassers daran, dass der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern über einen erstklassigen Content verfügt. Star Wars, Marvel, Micky Maus, Pixar und viele weitere Namen und Franchises gehören zu dem Konzern. Das besitze eine starke Strahlkraft, die einen möglichen Wettbewerbsvorteil besitzt: Nämlich den, dass Walt Disney es potenziell einfacher haben könnte, neuen erstklassigen Content zu entwickeln.

Das Kredit-Rating sei im Rahmen, die Bilanz mit 16 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln sauber. Zudem bestehen dadurch Möglichkeiten, die eigenen Streaming-Ambitionen weiter an Fahrt gewinnen zu lassen. Der Amazon-Deal bezüglich MGM zeige zwar, wie wichtig Content ist. Die Strategie von Walt Disney und der Fundus an starken Inhalten dürfte eine potenzielle Bedrohung jedoch kompensieren können.

Wenig hinzuzufügen …

Im Endeffekt habe ich dieser Einschätzung wenig hinzuzufügen. Die Aktie von Walt Disney könnte für das laufende Geschäftsjahr günstig bewertet sein. Wobei das natürlich auch damit zusammenhängt, wie schnell die COVID-19-Auswirkungen eingedämmt sind. Allerdings: Besserung ist im Allgemeinen an dieser Front in Sicht.

Was den Rest angeht: Ja, hinter Walt Disney steckt inzwischen eine wahre Content-Festung mit beliebten Inhalten, in die in Zukunft konsequent investiert werden soll. Alleine das könnte Nutzer binden und neue Interessenten anziehen. Neben dem Streaming gibt es weitere hochprofitable Geschäftsmodelle. Im Zusammenspiel all dieser Faktoren könnte die Aktie gewiss noch eine Menge Potenzial besitzen.

