Walt Disney-Aktie: GOP-Gesetzgeber drohen wegen Urheberrechts!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Finanztrends Video zu Walt Disney



mehr >

Urheberrecht an Mickey Mouse im Jahr 2024 erneuern Nahezu zwei Dutzend Mitglieder der republikanischen Studienkommission (RSC) des US-Repräsentantenhauses haben sich dagegen ausgesprochen, der Walt Disney Co. (NYSE:DIS) zu erlauben, ihr Urheberrecht an Mickey Mouse im Jahr 2024 zu erneuern, und begründeten dies mit der politischen und sexuellen Agenda des Unternehmens. Fox News berichtete, dass etwa zwei Dutzend RSC-Mitglieder einen Brief… Hier weiterlesen