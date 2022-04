Walt Disney-Aktie: Erholung hat gerade erst begonnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Finanztrends Video zu Walt Disney



mehr >

Nach ein paar harten Jahren für die Themenparks von Walt Disney Co (NYSE:DIS) sagte ein Disney-Analyst am Montag, dass die Erholung der Themenparks gerade erst beginnt. Bank of America-Analystin Jessica Reif Ehrlich bekräftigte ihr "Buy"-Rating und ein Kursziel von $191 für Disney. Die These Ehrlich sagte, dass Disney's Themenparks die Gewinnerholung im Geschäftsjahr 2022 vorantreiben werden. Tatsächlich hob Ehrlich ihre… Hier weiterlesen