Walt Disney Aktie: Donnerstag Dividendenzahlung!

Die Aktie der The Walt Disney Company (kurz „Walt Disney“) läuft und läuft und läuft…wohl dem, der schon länger dabei ist. Ob die Zahlen zum operativen Geschäft die Kursentwicklung stützen, wird sich am 4. Februar nach Handelsschluss in den USA zeigen: Denn dann will das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Dann soll es auch einen „live audio webcast“ geben. Aktionäre dürfen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



