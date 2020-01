Walt Disney Aktie: Disney will mit Fox nichts zu tun haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Als neuer Eigentümer von 20th Century Fox bringt Disney laut aktuellen Medienberichten eine bedeutende Änderung auf den Weg. Das traditionsreiche Studio soll künftig auf den Namen 20th Century Studios hören. Das „Fox“ im Namen fällt also weg. Laut Insidern erfolge dieser Schritt, um in keiner Weise mit dem konservativen Sender Fox News in Verbindung gebracht zu werden. Jener verblieb in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung