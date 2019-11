Walt Disney-Aktie: Darum ist die Aktie so interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Bei Walt Disney zeigt die Kurve seit Anfang November wieder deutlich nach oben. Nach den Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2018/19 ging es per Kurslücke nach oben. Dies lag zum einen an einem deutlichen Umsatzsprung und zum anderen am Launch des mit Spannung erwarteten Streaming-Dienstes Disney+. Am 13. November gab der Unterhaltungskonzern bekannt, dass es bereits mehr als 10 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung