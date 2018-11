Walt Disney-Aktie: Charttechnische Untersuchung!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie hat gestern wieder etwas an Wert verloren, bewegt sich aber noch immer im Trend nach oben. Auch das Bollinger Band hat sich zuletzt wieder leicht verengt. In den letzten Handelstagen befand sich der Kurs des Öfteren an der Oberseite des Bands. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200 auf Wochenbasis) verlaufen unter dem Kurs.

Aktuelle Lage der Aktie: Wie sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.