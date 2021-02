Walt Disney-Aktie: #CancelDisneyPlus Trends?

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

Lucasfilm, eine Tochtergesellschaft von Walt Disney Studios und The Walt Disney Company (NYSE:DIS), hat Berichten zufolge die Schauspielerin Gina Carano am Mittwoch gefeuert, nachdem sie in einem Instagram-Post ihr Konservativsein mit dem Jüdischsein in Nazi-Deutschland verglichen hatte.

Am Mittwoch, #FireGinaCarano war trending nach “The Mandalorian” Schauspielerin ‘Post, die sie später gelöscht. Die Ex-MMA-Kämpferin und lautstarke Trump-Unterstützerin hat in der Vergangenheit antagonistische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung