Walt Disney Aktie: Analysten sind begeistert!

Investitionen haben halt ihren Preis. Das ist nicht einmal zu ändern, wenn man Walt Disney heißt. Am 12 November soll der Streaming-Dienst des Konzerns, Disney+, in den USA, Kanada und den Niederlanden offiziell an den Start gehen. Eine Woche später ist der Start in Australien und Neuseeland geplant. Für Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ist wohl am 31. März 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



