Walt Disney-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Die Walt Disney-Aktie hat im Zuge der Covid-19-Pandemie starke Einbußen hinnehmen müssen. Mit Verlusten von mehr als 43 Prozent traf es den amerikanischen Medien- und Unterhaltungskonzern noch stärker als den Dow Jones, der in der Spitze fast 36 Prozent verlor. Am 18. März fiel die Aktie auf ein neues Mehrjahrestief bei 79,08 US-Dollar. Dank des anziehenden Gesamtmarkts konnte der Anteilsschein in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



