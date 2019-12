Walt Disney Aktie: 6,4% und 3,375% Zinsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Zu den Outperformern 2019 gehörte auch die Aktie von The Walt Disney Company (kurz “Walt Disney”). In Euro gerechnet hat die Aktie auf 12-Monats-Sicht rund 32% zulegen können. Auf Sicht von 10 Jahren heißt es aktuell rund +533% (in Euro gerechnet) – das kann sich doch sehen lassen. Zuletzt gab es vom Konzern zwei neue Anleihen. Und da gibt es bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



