Walt Disney-Aktie: 3 Gründe für den Nachkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) ist mein Favorit im Streaming-Markt, jetzt wird es für mich Zeit, erneut über einen Nachkauf nachzudenken. Ein erster Grund ist die Möglichkeit, die Aktie erneut mit einem Discount zu kaufen. Immerhin notiert sie auf einem Aktienkurs von 137 Euro und damit noch deutlich unter dem Rekordhoch von 171,90 Euro.

Allerdings ist das nicht alles. Speziell die jüngsten Quartalszahlen haben mir zwei Dinge gezeigt, die ich bei der Aktie von Walt Disney sehen wollte. Das sind die zwei für mich eigentlich relevanten Gründe neben der preiswerteren Bewertung, die für einen Kauf sprechen.

Walt Disney: Streaming-Prognosen realistisch

Das Management von Walt Disney hat alleine mit Disney+ viel im Streaming-Markt erreicht, hat jedoch auch noch eine Menge vor. Zum Ende des vierten Quartals lag die Gesamtzahl der Streamer bei über 196 Mio. Alleine der Flaggschiff-Dienst kam dabei auf 129,8 Mio. Mitglieder. Ein starker Zuwachs im Jahres- und Quartalsvergleich, der mir eines deutlich macht: Die Prognosen sind realistisch.

Das Management kalkuliert alleine bei Disney+ mit 240 bis 260 Mio. Abonnenten bis zum Ende des Jahres 2024. Natürlich benötigt es dafür auch in Zukunft noch ein ambitioniertes Wachstum. Zudem dürfte es in manchen Quartalen Rückschritte geben. Aber nicht nur die Richtung und das bisherige Wachstum stimmen. Nein, sondern auch das Hinzutun der Verantwortlichen.

Der Fokus liegt inzwischen eindeutig auf Content und dem Streaming. Investitionen von 33 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 in den Content zeigen das sehr deutlich. Auch das Ausreizen beliebter Content-Universen wie Star Wars mit vielen Storylines, die man jetzt erzählt, sind ein solider Indikator dafür. Die Pläne des US-Konzerns sind außerdem nicht nur auf einen Knalleffekt ausgelegt, was ein einmaliges, kurzlebiges Wachstum ermöglichen sollte. Nein, sondern alleine bei Star Wars gibt es Content-Pläne für dieses Jahrzehnt.

Im Endeffekt können wir daher sagen: Walt Disney spielt seine Trümpfe ideal aus. Sowohl was den Content angeht, aber auch die Finanzkraft. Das lässt weiteres Wachstum im Streaming-Markt und das Erreichen der Prognosen wahrscheinlich werden.

Endlich wieder profitabel!

Der dritte Grund und Teil zwei meiner persönlichen Investitionsthese ist außerdem die Stärke im eigentlichen Geschäft. Walt Disney kam im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022 auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 US-Dollar. Das mag nicht so stark sein wie vor der Pandemie. Aber immerhin profitabel, selbst wenn der freie Cashflow noch negativ ist.

Das zeigt, dass auch die Freizeitparks wieder an Fahrt aufnehmen und der Gesamtkonzern in Richtung Normalität driftet. In Zukunft möchte ich endlich sehen, wie ein profitables Freizeitparksegment ein wachstumsstarkes Streaming-Segment quersubventioniert und wie Walt Disney als solches seine ganze operative Stärke ausspielt.

Sowohl die Rückkehr zur Normalität, als auch das Streaming-Wachstum sind meine zwei Gründe für einen Nachkauf. Wobei wir die Aktie jetzt weiterhin mit einem Discount erhalten können, was ebenfalls ein Teil meiner jetzigen Investitionsthese für den Nachkauf ist.

Der Artikel Walt Disney-Aktie: 3 Gründe für den Nachkauf! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022