Walt-Disney-Aktie: 2 gigantische Knaller zum Jahresende!

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) gehört definitiv zu den größeren Profiteuren der bisherigen Jahresendrallye. Aufgrund der ersten und direkt erfolgreichen Ambitionen im Streaming-Markt konnte das Papier seit Anfang November von einem Kursniveau von 118,56 Euro auf derzeit 133,00 Euro steigen. Das entspricht immerhin einem Kursplus von rund 12 % innerhalb dieses kurzen Zeitraumes.

Allerdings könnte das für die verbleibende und zugegebenermaßen kurze Zeit innerhalb dieses Börsenjahres noch nicht alles gewesen sein, denn Walt Disney setzt zum Jahresende noch einmal zum Sprint an.

Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei Bereiche, in denen es derzeit operativ rundläuft. Und in denen es noch deutliche Verbesserungen innerhalb dieses Jahres geben könnte.

Das Kinogeschäft brummt

Ein erster Bereich, der in diesen Tagen mächtig glänzen kann, ist das Geschäft mit Kinofilmen. Disney hat hier in diesem Jahr bereits fünf Filme herausgebracht, die ein Blockbuster-Potenzial ausgeschöpft haben. Sprich, an den Kinokassen Umsätze in einer Größenordnung von 1 Mrd. US-Dollar oder mehr erlöst haben.

Allerdings ist das erst die etwas breitere Spitze dieses Eisbergs. Mit dem zweiten Teil der Frozen-Reihe startet das Kinogeschäft schließlich ein weiteres Mal durch und hat dabei bereits so manchen kurzfristigen Zuschauerrekord insbesondere am Startwochenende gebrochen. Mit einem Einspielergebnis von 920 Mio. US-Dollar zum 09.12. war der Streifen außerdem auf einem soliden Weg, ebenfalls die Milliardenschwelle zu brechen. Wenn das nicht sogar bereits erfolgt ist.

Außerdem startet in diesen Tagen noch ein zweiter Blockbuster. Der letzte Teil der aktuellen Star-Wars-Trilogie geht schließlich ab dem 19.12. an den Start, und auch wenn dieser Zeitpunkt womöglich spät in diesem Jahr erfolgt, dürfte das die Kinokassen auch gleich von Anfang an klingeln lassen.

Ob der Blockbuster-Status hier noch in diesem Jahr oder womöglich erst im nächsten erreicht werden kann, ist zwar eine andere Frage. Allerdings besitzt auch dieser Film dieses berühmten Franchise definitiv ein gewaltiges Potenzial, zumal die meisten Fans wohl unbedingt wissen müssen, wie der aktuelle Dreiklang der Star-Wars-Filme zu Ende gehen wird.

Grundsätzlich daher eine spannende Ausgangslage für einen Jahresendspurt. Allerdings ist das Studio- und Kinofilmgeschäft nicht der einzige Bereich, der in diesen Tagen noch einmal ausholt.

Streaming: 20 Mio. Nutzer in einem Monat!

Ein zweiter Bereich, der ebenfalls für reichlich Furore sorgt, ist das Streaming. Nachdem Disney bereits innerhalb kürzester Zeit 10 Mio. Nutzer erreichen konnte und diese Zahl kurz darauf auf über 15 Mio. steigern konnte, ist nun ein weiterer Meilenstein erreicht. Das Maus-Haus soll demnach inzwischen über 20 Mio. Abonnenten besitzen. Eine Dynamik, mit der zu Anfang wohl die wenigsten gerechnet haben, auch wenn die Erwartungshaltung sehr hoch war.

Dabei ist Disney+, also der Streaming-Dienst von Walt Disney, erst in einer guten Handvoll Regionen verfügbar. Neben dem Heimatmarkt, den USA, ist der Dienst zunächst in Kanada und den Niederlanden an den Start gegangen. Weitere Regionen sind inzwischen mit Australien, Neuseeland und Puerto Rico gefolgt, was definitiv interessant ist.

Diese regionale Erweiterung zeigt schließlich, dass wohl viele Regionen auf den Start warten und dass hier von einem weiteren Momentum auszugehen ist, in je mehr Staaten Disney+ vordringen wird. Im kommenden Jahr dürfte Europa für Furore sorgen und auch Deutschland, wo der Dienst per Ende März an den Start gehen wird.

Mit bereits 20 Mio. Nutzern scheint außerdem die Zielmarke zwischen 60 und 90 Mio. Nutzern bis zum Jahre 2024 Makulatur zu sein. Es dürfte daher spätestens im kommenden Jahr interessant werden, welche Dynamik der Dienst noch entwickelt und wie das Management die bisherigen Erfolge handeln wird.

Das Jahr ist noch nicht gelaufen!

Wie wir daher unterm Strich sehen können, scheint das aktuelle Börsenjahr für die Aktie von Walt Disney noch nicht gelaufen zu sein. Viel wird zwar, auch in Anbetracht der Zeit, nicht mehr passieren, allerdings steht mit Star Wars noch ein Blockbuster aus und auch Disney+ wird um die Weihnachtszeit womöglich für reichlich Furore sorgen.

Das neue Börsenjahr könnte daher ebenfalls unter hervorragenden Vorzeichen stehen, denn das alte Jahr 2019 dürfte hier definitiv noch hineinschwappen. Es bleibt daher interessant um diese wirklich bemerkenswerte Aktie.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2019