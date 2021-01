Januar 2021 – Covid-19 war und ist seit dem vergangenen Früh-jahr nicht nur in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft das beherrschende Thema, auch an den Finanz-märkten hielt und hält das Virus die Akteure in Atem.

Beim Blick zurück lässt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung