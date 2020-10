Walmart: Unfassbar! Waffen raus aus den US-Regalen

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Walmart Inc hat die Auslage von Waffen und Munition aus seinen 4.700 Geschäften in den Vereinigten Staaten entfernt, um den Diebstahl der Waffen im Falle von Unruhen zu vereiteln, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag.

Der Einzelhandelsgigant wird laut dem Journal Waffen und Munition auf Anfrage verkaufen. Ein Sprecher von Walmart teilte dem Journal mit, dass dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



